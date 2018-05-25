Стали відомі імена нових акторів серіалу "Школа"

Продюсери популярного україномовного серіалу "Школа" телеканалу "1+1" оголосили імена переможців народного кастингу, який тривав протягом декількох місяців у соціальних мережах. Щасливцями, які вже незабаром розпочнуть підготовку до зйомок другого сезону, стали популярні українські блогери Даша Комарова, Роксолана Скуратко, Дмитро Солярчин та Христина Олексюк.

Нагадаємо, усі охочі мали змогу спробувати свої сили та позмагатися за роль у другому сезоні стрічки. За умовами відбору, охочі стати частиною популярного серіалу мали розмістити в Instagram свою світлину з хештегом #кастингшкола2, відмітивши сторінку @top.school. Після голосування фанатів організатори запросили на кастинг у Києві близько сотні учасників, які набрали найбільшу кількість лайків. До речі, отримати омріяну роль в серіалі намагалися також доньки телеведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл та співачки Ольги Полякової Марія, учасники вокального проекту "Голос.Діти" Олександр Міньонок та Юлія Радчук.

Дмитро Солярчін Фото: прес-служба

Христина Олексюк Фото: прес-служба

Роксолана Скуратко Фото: прес-служба

Даша Комарова Фото: прес-служба

Головні ролі у першому сезоні стрічки виконали Яніна Андреєва, Микита Вакулюк, Єлизавета Василенко, Олександр Петренко, Ірина Кудашова, Альона Курта, Анна Трінчер, Карина Чернявська, Олег Виговський, Богдан Осадчук.

Прем’єра другого сезону серіалу відбудеться вже цієї осені.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що продюсер серіалу "Школа" відкрила завісу нового сезону .