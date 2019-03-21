Смертельний поворот: розкрито офіційний синопсис "Месники. Фінал"

Компанія Disney оприлюднила офіційний синопсис супергеройської картини Marvel Studios "Месники. Фінал".

За даними видання Нeroic Нollywood, автори фільму натякнули, наскільки високі ставки для тих персонажів, які вижили.

"Смертельний поворот подій, викликаний Таносом, який знищив половину всесвіту і прорідив лави Месників, змушує тих, хто залишився, зайняти останній рубіж у грандіозному завершенні двадцяти двох фільмів Marvel Studios, "Месники: Фінал", – йдеться в повідомленні.

Месники.Фінал heroichollywood

Уточнюється, що після виходу останньої частини "Месників" ця арка, що складається з 22 фільмів, називатиметься "Сага нескінченності". Наступна сюжетна арка складатиметься приблизно з такої ж самої кількості картин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дата прем'єри "Месники. Фінал" в Україні призначена на 2 травня 2019 року. Нещодавно в мережі показали повноцінний трейлер, в який додали супергероїню Капітан Марвел.

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