Серіал про Чорнобиль знімуть не в Україні: названа причина

Міні-серіал "Чорнобиль", роботою над яким займається телеканал HBO спільно зі Sky, знімуть в Литві, а не в Україні.

Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Синькевич пояснила, з чим пов'язана відмова від зйомок історії про трагедію на ЧАЕС в Україні, передає "Новий час".

"Вибір Литви, як майданчика для зйомок великих дорогих кінопроектів не дивний і не є першим прецедентом. Так, наприклад, вже був знятий серіал "Війна і мир" виробництва компанії Weinsten. Такі країни як Литва входять в групу так званих країн low production capacity, де з метою залучення великих проектів створена ефективна система tax incentives (податковий повернення) у розмірі 20%. Крім того, країна надає англомовний персонал, і для такого проекту як серіал про Чорнобиль можна знайти російськомовних акторів, якщо за сюжетом буде така необхідність. Висновок: це оптимальне поєднання вартості виробництва і якості послуг", - пояснила Синькевич.

Чорнобиль Дні24

Крім того, продюсер назвала фактори, яких не вистачає в Україні для зйомок подібних проектів.

"Дуже шкода, що в Україні такі проекти поки не знімаються, хоча в новому законі про кіно передбачається система рібейтів у розмірі 16%, але, на жаль, система поки не запрацювала в зв'язку з недофінансуванням сфери кіно. Важливим фактором (залучення великих проектів. - ред.) може стати збільшення фінансування для системи рібейтів, підвищення кваліфікації кадрів, особливо англомовного персоналу", - додала продюсер ОМКФ.

Нагадаємо, у фокусі серіалу "Чорнобиль" виявляться люди, які брали участь в ліквідації наслідків аварії та розслідуванні з метою з'ясування її обставин.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше радіоактивним відходам з Чорнобиля знайшли незвичайне застосування.