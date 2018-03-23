Режисер "Того, хто виганяє диявола" зняв документалку про екзорцизм: з'явився трейлер

Режисер культового хоррору "Той, хто виганяє диявола", знятого в 1973 році, Вільям Фрідкін зняв новий документальний фільм про екзорцизм.

Кінострічка отримала назву "Диявол і отець Аморт". Офіційний трейлер був опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Документальний фільм розповідає про покійного батька Габріеле Аморт і його дев'ятій процедурі екзорцизму для італійської жінки. Вільям Фрідкін тоді був присутній на сеансі, який взразив його до глибини душі.

Кадри були зняті 1 травня 2016 року.

"Це було жахливо. Я злякався, що у глядача може виникнути співчуття до страждань цієї жінки, що очевидно в фільмі", - зазначив режисер.

Вільям Фрідкін REDRUMERS

Відзначимо, що після попереднього перегляду документальної стрічки про отця Аморта, кінематографіста запідозрили в тому, що він реально переконаний в існуванні демонів як реальної субстанції.

Кадр з фільму "Диявол і отець Аморт" Tvkinoradio

Фрідкін безуспішно спробував виправдати себе у соціальних мережах, але нерви не витримали, і він відповів гнівною реплікою про те, що за сорок п'ять років наука пішла далеко вперед і сьогодні ми не можемо з упевненістю говорити про те, що ангелів і демонів не існує в нашому світі.

Прем'єра фільму відбудеться 20 квітня.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явився український трейлер нового фільму Скотта Спіра "Північне сонце" .