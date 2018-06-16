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Путін простився з режисером Говорухіним: фото і відео церемонії

1.9тЧитати новину російською

У Москві 16 червня почалася церемонія прощання з режисером Станіславом Говорухіним.

В Преображенську церкву Храму Христа Спасителя приїхав президент РФ Володимир Путін. Про це повідомляє "Ехо Москви".

Церемонії прощання почалася о 9:00. О 13:00 - відспівування, після чого режисера поховають на Новодівичому кладовищі.

Володимир Путін на церемонії прощання з Станіславом Говорухіним

360tv

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Серед перших, хто прийшов попрощатися з режисером були глава концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, міністр культури Володимир Мединський, хірург Леонід Рошаль, композитор Ігор Крутой і співак Олександр Розенбаум.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Станіслав Говорухін помер у віці 82 років 14 червня. ЗМІ поширили попередню інформацію про причини смерті режисера.

Повідомлялося, що Говорухін, ймовірно, помер від гострої серцевої недостатності. Однак пізніше російський політик і лідер КПРФ Геннадій Зюганов розповів про невиліковне захворювання.

Колеги Говорухіна, актори, співаки та інші представники культури РФ згадали про режисера в бесідах з журналістами і на сторінках соцмереж.

Особи
Станіслав ГоворухінВолодимир Путін
Місце
РосіяМосква
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