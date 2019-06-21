Продовження "Гри престолів": чим здивує HBO в новій версії серіалу

У Північній Ірландії стартували зйомки приквела серіалу "Гра престолів", в якому дія буде розвиватися за тисячі років до подій, висвітлених у сазі. Цікаво, що в приквелі не з'являться герої оригінальної історії.

Існує неофіційна назва шоу – "Довга ніч". Також з'явилася ще одна версія назви – "Кривавий місяць". Всього очікується чотири-п'ять сезонів приквела. Компанія AMEDIATEKA оприлюднила ряд цікавих фактів про "продовження" серіалу "Гра престолів"

Гра престолів TVKinoRadio

Про що проект

Приквел канал HBO планував запустити після завершення "Гри престолів", зйомки пілотного епізоду вже схвалені. Дія буде розвиватися до виникнення політичного утворення Сім Королівств на континенті Вестерос.

Поки у проекту немає назви, але сам Джордж Мартін запропонував варіант "Довга ніч". Ймовірно, серіал розповість про одну з найважливіших подій в хроніці Вестерос, коли континент обійняли темрява і холод, що дало перевагу Білим ходокам для нападу.

Коли вийде

HBO поки офіційно не оголосив точну дату релізу приквела, але вже відомо, що новий серіал глядачі побачать не раніше 2020-го.

Шоураннером приквела стала Джейн Голдман. Разом з Джорджем Мартіном вона продумала сюжет пілотного епізоду і вже самостійно склала його сценарій. Голдман відома по роботі над такими фільмами, як "Kingsman: Секретна служба" і "Люди Ікс: Перший клас".

"Гра престолів" – Санса, Бран, Джон, Арья Instagram @gotinsider

Скільки грошей витратять на перший сезон

За словами топ-менеджера HBO Франчески Орсі, канал планує витратити на все епізоди приквела не менш 50 млн доларів. Проект буде відчутно дорожче, ніж перші сезони оригінальної "Гри престолів".

Чи продовжить приквел сюжет "Гри престолів"?

Ні, як стверджують керівники HBO, після восьмого сезону "Пісня льоду і полум'я" на телебаченні остаточно завершена. Ніяких відроджень, перезапусків і спін-оффів. Приквел розкриє "жахливі секрети Вестерос, справжнє походження Білих ходоків, таємниці Сходу і легенду Старків".

За словами розробників, всього буде п'ять приквелів. У кожного – свій провідний сценарист: Джейн Голдман, Макс Боренштейн ("Конг: Острів Черепа"), Брайан Хелгеленд (оскароносний автор "Секретів Лос-Анджелеса"), Карлі Рей ("Мир Дикого Заходу", "Залишені") і Брайан Когман ("Гра престолів").

Як повідомляв OBOZREVATEL, сага "Гра престолів" закінчилася 20 травня – епізод вийшов на стрімінгових платформах з затримкою, що обурило фанатів "Гри". Також багато шанувальників серіалу залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Через це був запропонований альтернативний фінал.

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