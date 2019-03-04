Помер народний артист України Сергій Романюк: знайдене відео останньої ролі в кіно

В Івано-Франківську у неділю, 3 березня помер відомий актор, народний артист України Сергій Романюк. У мережі виявлене відео його останньої кінороботи.

Так, останню свою роль Романюк зіграв у 2017 році в міні-серіалі "Гвардія 2". Відео опубліковане на на офіційному Youtube-каналі "2+2" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Причина смерті Сергія Романюка поки не розкривається. Артисту було 66 років.

Сергій Романюк у серіалі "Гвардія 2" Youtube (Скріншот із відео)

Зазначимо, актор знявся у понад 40 фільмах, серед яких "Повернення Мухтара", "Роксолана", "Райські птахи", "Записки кирпатого Мефістофеля", "Дев'ять життів Нестора Махна", "За законами військового часу" , "День народження Буржуя", "Брат за брата", "Ґедзь". Всього у фільмографії Романюка 123 роботи. Також він знімався у кліпі відомого українського поп-гурту "ВІА Гра" на пісню "Біологія" (2004 рік).

Сергій Романюк у серіалі "Гвардія 2" Youtube (Скріншот із відео)

Сергій Романюк у серіалі "Гвардія 2" Youtube (Скріншот із відео)

Сергій Романюк у кліпі "Біологія" ("ВІА Гра") Youtube (Скріншот із відео)

Сергій Романюк в кліпі "Біологія" ("ВІА Гра") Youtube (Скріншот із відео)

"Гвардія 2", серія за участі Сергія Романюка:

Кліп на пісню групи "ВІА Гра" "Біологія" за участі Сергія Романюка:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на день раніше, 2 березня помер відомий український письменник і сценарист Василь Портяк. Йому було 66 років.

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