Ніколай Костер-Валдау прокоментував фінал "Ігри престолів"

Актор Ніколай Костер-Валдау, якого шанувальники знають за роллю Джеймі Ланністера в "Грі престолів", описав фінал серіалу всього трьома словами.

У Skype-інтерв'ю GoldDerby Ніколай Костер-Валдау розповів чимало цікавого для шанувальників "Ігри престолів" - поміркував про відносини свого героя з Серсеей, про можливий роман Джеймі з Брієнном (Гвендолін Крісті), а потім, коли його попросили описати фінал "Ігри престолів" в 3 словах, відповів: "Дивовижний. Масштабний. Несамовитий".

Потім актор продовжив: "Я б міг вибрати і 3 інших слова! Ну, наприклад ..." Задовільний. Шокуючий. І ще раз - несамовитий ".

Як повідомляє Popcornnews, на закінчення інтерв'ю Ніколай Костер-Валдау згадав ще одну цікаву деталь: що на зйомки одного-єдиного епізоду витратили більше 2 місяців - 73 дня.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Емілія Кларк, яка зіграла Дейенеріс Таргаріен в "Грі престолів", прокоментувала сюжет восьмого сезону , який стане останнім і вийде на екрани в 2019 році.