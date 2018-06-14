Не впізнати: Тіна Кароль виконала головну роль у фільмі

Співачка Тіна Кароль виконала головну роль в короткометражному фільмі режисера Євгена Баранова "Колишні". Співачка грає роль дівчини, яка намагається вибудувати відносини зі своїм новим хлопцем, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх коханих.
"Колишні" - це інтелектуальне кіно. У ньому розкрито нелегкий вибір людини в боротьбі між минулим і сьогоденням. І цей вибір визначає його завтрашній день ", - говорить автор ідеї фільму Вікторія Лезіна.
У кіношному амплуа Тіну Кароль не впізнати: без червоної помади і в чорній перуці, співачка максимально змінилася для фільму. "Тіна Кароль - характерна актриса, вона існує в фільмі на межі ігрового і документального кіно" ", - говорить режисер фільму Євген Баранов.
Тіна Кароль на зйомках
Фото: прес-служба
Тіна Кароль на зйомках
Фото: прес-служба
Тіна Кароль на зйомках
Фото: прес-служба
Тіна Кароль на зйомках
Фото: прес-служба
Головну чоловічу роль у фільмі виконав Михайло Пшеничний. В епізодичних ролях ми побачимо цілу плеяду знаменитих акторів - у фільмі зіграли Володимир Горянський, Кирило Дицевіч, Олександр Попов, Іван Соловйов та інші.
Робота над фільмом триває, прем'єра запланована в 2019-му році.
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