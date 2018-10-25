Названо найкращий фільм жахів в історії кіно

Культова картина Стенлі Кубрика "Сяйво" (1980), знята за романом американського письменника Стівена Кінга, названа найкращим фільмом жахів в історії кінематографа.

Рейтинг зі 100 картин даного жанру склали критики порталу IndieWire.

Кадр із фільму "Сяйво" (1980)

Сюжет фільму "Сяйво" розповідає про письменника, який разом із дружиною і сином приїздить до величезного готелю, який пустує в зимовий період, і влаштовується в ньому на роботу наглядачем. Після цього в готелі починають відбуватися містичні і моторошні події. Головні ролі в картині Кубрика виконали Джек Ніколсон та Шеллі Дюваль.

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У першу десятку рейтингу найкращих фільмів жахів також потрапили "Техаська різанина бензопилою", "Дитина Розмарі", "Екзорцист", "Хелловін" 1978 року, "Психо", "Очі без обличчя", "Щось", "Чужий" та "Ніч живих мерців". У сотні кращих є і один радянський фільм — "Вій" Костянтина Єршова та Георгія Кропачова (1967).

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