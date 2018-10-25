МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини

Названо найкращий фільм жахів в історії кіно

6.2тЧитати матеріал російською

Культова картина Стенлі Кубрика "Сяйво" (1980), знята за романом американського письменника Стівена Кінга, названа найкращим фільмом жахів в історії кінематографа.

Рейтинг зі 100 картин даного жанру склали критики порталу IndieWire.

Названо найкращий фільм жахів в історії кіно

Кадр із фільму "Сяйво" (1980)

Сюжет фільму "Сяйво" розповідає про письменника, який разом із дружиною і сином приїздить до величезного готелю, який пустує в зимовий період, і влаштовується в ньому на роботу наглядачем. Після цього в готелі починають відбуватися містичні і моторошні події. Головні ролі в картині Кубрика виконали Джек Ніколсон та Шеллі Дюваль.

Новини
Український режисер зніме фільм спільно із Піттом та Аронофскі

У першу десятку рейтингу найкращих фільмів жахів також потрапили "Техаська різанина бензопилою", "Дитина Розмарі", "Екзорцист", "Хелловін" 1978 року, "Психо", "Очі без обличчя", "Щось", "Чужий" та "Ніч живих мерців". У сотні кращих є і один радянський фільм — "Вій" Костянтина Єршова та Георгія Кропачова (1967).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, скандально відомий український фільм претендує на престижну премію.

Особи
Джек НіколсонСтівен Кінг
Об'єкт
кіно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги