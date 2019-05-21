Названі найцікавіші персонажі "Гри престолів"

У ніч на понеділок, 20 травня, о 4 годині ранку відбулася прем'єра 6 серії 8 сезону серіалу "Гра престолів". Фінальний епізод став причинного для сварок в мережі, а також дав шанувальникам саги привід, щоб згадати всіх персонажів серіалу.

Видання Independent з'ясувало, хто з 70 учасників саги найбільше припав до душі шанувальникам.

Гра престолів RT

У десятку найулюбленіших персонажів увійшли Брієнна, Санса та Арья Старк, а також Сандор Кліган. П'яте місце несподівано зайняв Джоффрі Баратеон, син Серсеї та Джеймі Ланністера. Його батько виявився на третьому місці, а Тіріон Ланністер - на другому.

Тіріон Ланністер ИноСМИ

Очолила список найцікавіших і улюблених персонажів серіалу Серсея Ланністер. Суперечливість її вчинків лише посилила симпатію її фанатів.

Серсея Ланністер Art-assorty.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, легально подивитися "Гру престолів" в Україні можна через такі ресурси: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv і Sweet.tv. Ці послуги не порушують авторські права і законодавство. Якісна озвучка українською та російською мовами з'являється на наступний день після прем'єри.

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