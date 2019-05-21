ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини

Названі найцікавіші персонажі "Гри престолів"

Читати матеріал російською

У ніч на понеділок, 20 травня, о 4 годині ранку відбулася прем'єра 6 серії 8 сезону серіалу "Гра престолів". Фінальний епізод став причинного для сварок в мережі, а також дав шанувальникам саги привід, щоб згадати всіх персонажів серіалу.

Видання Independent з'ясувало, хто з 70 учасників саги найбільше припав до душі шанувальникам.

Гра престолів

Гра престолів

RT

Новини
Фанатам не дивитися: чим закінчився культовий серіал "Гра престолів" (Обережно, спойлер!)

У десятку найулюбленіших персонажів увійшли Брієнна, Санса та Арья Старк, а також Сандор Кліган. П'яте місце несподівано зайняв Джоффрі Баратеон, син Серсеї та Джеймі Ланністера. Його батько виявився на третьому місці, а Тіріон Ланністер - на другому.

Тіріон Ланністер

Тіріон Ланністер

ИноСМИ

Очолила список найцікавіших і улюблених персонажів серіалу Серсея Ланністер. Суперечливість її вчинків лише посилила симпатію її фанатів.

Серсея Ланністер

Серсея Ланністер

Art-assorty.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, легально подивитися "Гру престолів" в Україні можна через такі ресурси: Kyivstar Go TV, Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv і Sweet.tv. Ці послуги не порушують авторські права і законодавство. Якісна озвучка українською та російською мовами з'являється на наступний день після прем'єри.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Гра престолів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гра престолів
Тег
Гра престолів 8
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки