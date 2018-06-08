Критики назвали топ серіалів з гіршими і кращими кінцівками

Критики видання USA Today склали рейтинг найбільш нелогічних і нудних кінцівок серіалів, а також відзначили і серіали, фінал яких порадував глядачів.

На першому місці анти-рейтингу виявився ситком "Як я зустрів вашу маму". На другому місці - "Сайнфелд". Критики заявили, що фінал виявився просто безглуздим. На третьому - культовий "Залишитися в живих", в фіналі якого всі персонажі виявилися замкненими в чистилищі.

Також в списку опинилися "Зачаровані", останні серії яких порахували занадто слабкими, і "Декстер", де головний герой вирішив стати лісорубом і підстроїти свою смерть.

У списку кращих фіналів виявилися такі серіали, як "Клієнт завжди правий", "Ньюхарт", "Військово-польовий госпіталь М.Е.Ш" і "Зоряний крейсер Галактика".

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