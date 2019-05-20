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Кіно на Дивані
Кіно на Дивані
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Всі дороги завжди ведуть до Риму

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Уявіть, що якийсь зухвалець візьметься порівнювати релігію та науку. Які наслідки матиме такий вчинок? Довести, що одне важливіше за інше не вийде.

Всі дороги завжди ведуть до Риму

Папа вбитий, всі претенденти на папський сан – викрадені, і якийсь незнайомець погрожує їх вбити. На випробуваннях адронного колайдера вчений вчинив самогубство, при цьому небезпечна антиречовина зникла. Хто зможе розібратися в цих заплутаних подіях та врятує світ від загибелі?

Правильна відповідь є лише одна – професор Ленгдон.

Подивитись фільм “Янголи і демони” і дізнатись, чим все закінчилось, можна ТУТ. Безкоштовно після реєстрації!

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Автор
Кіно на ДиваніКіно на Дивані
Місце
Україна
Тег
кіно
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