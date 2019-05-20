Уявіть, що якийсь зухвалець візьметься порівнювати релігію та науку. Які наслідки матиме такий вчинок? Довести, що одне важливіше за інше не вийде.

Папа вбитий, всі претенденти на папський сан – викрадені, і якийсь незнайомець погрожує їх вбити. На випробуваннях адронного колайдера вчений вчинив самогубство, при цьому небезпечна антиречовина зникла. Хто зможе розібратися в цих заплутаних подіях та врятує світ від загибелі?

Правильна відповідь є лише одна – професор Ленгдон.

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