Хакери добували криптовалюту за допомогою Скарлет Йоханссон

Хакери почали використовувати фотографію голлівудської актриси Скарлетт Йохансон, щоб поширювати майнер криптовалюти Monero.

Аналітики стверджують, що хакери атакували сервери системи управління базами даних PostgreSQL. Шкідлива програма прихована в знімку голлівудської зірки, який хакери знайшли на фотохостингу Imagehousing. Про це повідомляється на сайті компанії з кібербезпеки Imperva.

Так, якщо жертва скачує фотографію, шкідливе програмне забезпечення автоматично підбирає пароль до аккаунту дефолтного користувача системи управління базами даних методом перебору. Після цього програма запускає команди для установки майнера.

Скарлетт Йоханссон вектор Ньюз

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За даними Imperva, на рахунках хакерів значиться понад 300 монет Monero (майже 90 тисяч доларів).

Зазначимо, PostgeSQL - широко використовувана база даних із відкритим вихідним кодом. В інтернеті працює близько 710 тисяч вразливих її серверів, половина яких розміщується у хмарах AWS.

Як повідомляв "Обозреватель", британські хакери вкрали і виклали в мережу інтимний архів популярної дівчини-жокея Лізі Келлі.