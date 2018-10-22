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''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася із критикою українського фільму про Донбас

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"Виріб С. В. Лозниці не може не викликати огиду своїм демонстративним, нахабно відвертим расистським русофобським зарядом у гірших нацистських традиціях".

Так Посольство Росії в Австралії на офіційній сторінці у Facebook оцінило картину "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці, яка побореться за "Оскар-2019" і незабаром вийде в прокат у кінотеатрах Сіднея (найбільше місто Австралії). У спробах навісити ярлик "антиросійської пропаганди" посольство, всупереч очікуванням, зіткнулося із хвилею негативу з боку жителів країни.

''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася через ''Донбас''

Картині Лозниці посольство РФ присвятило два великих пости російською та англійською мовами, у яких спробувало переконати жителів Австралії у хибності сюжету картини і присутності в ньому "фашистської моралі".

"Очевидно, що виставляючи жителів у вигляді злочинного зборища бандитів, злодіїв і алкоголіків, які загрузли в грабежах і корупції, автор прагне виправдати постійні бомбардування і обстріли Донбасу, під час яких страждає мирне населення, враховуючи дітей. Мерзенна, неприховано фашистська мораль", — заявили автори рецензії.

''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася через ''Донбас''

При цьому в колонці підкреслюється нібито той факт, що лише Росія всіляко намагається врегулювати ситуацію на Донбасі.

"Росія є ініціатором Мінських угод, які слугують правовою основою процесу врегулювання. Завдяки значним дипломатичним зусиллям і щоденній копіткій роботі в зоні конфлікту вдається підтримувати відносно спокійну обстановку. Діячі ж, подібні С. В. Лозниці, лише намагаються підлити масла у вогонь війни", — цинічно додали у посольстві.

До своїх постів автори прикріпили афішу картини з яскраво-червоним штампом "антиросійська пропаганда".

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Однак, всупереч очікуванням посольства, жителі Австралії відповіли не менш змістовними коментарями, у яких закликали "брехливих окупантів" "забиратися геть" із їхньої рідної країни. У коментарях відписалися також і жителі Донецька.

''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася через ''Донбас''
''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася через ''Донбас''
''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася через ''Донбас''
''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася через ''Донбас''

Деякі користувачі замість гніву вирішили відповісти на абсурдні заяви посольства тонким троллінгом.

''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася через ''Донбас''
''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася через ''Донбас''
''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася через ''Донбас''

Загалом пост посольства зібрав більше тисячі коментарів, у яких користувачі мережі також скористалися можливістю порекоммендувати свідомим росіянам й інші українські фільми на кшталт "Кіборги", "Міф", "Позивний Бандерас" та інші.

Нагадаємо, що картина Сергія Лозниці "Донбас" побореться за "Оскар" у категорії "Кращий фільм іноземною мовою". Тим часом у мережі доступний для перегляду офіційний трейлер.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українські фільми покажуть на престижному кінофорумі в Канаді.

Особа
Сергій Лозниця
Місце
Австралія
Об'єкти
РосіяновиниНовини Донбасукіноукраїнське кіносоцмережіFacebook
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Tudaev Nicola
Tudaev Nicola
В комментах отписались майдауны, а причем тут жители Австралии? или скакуны и так схавают?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Парашисты не любят правду,потому,пропагандоны пишут,что это...пропаганда! Нонсенс)))
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Пустовой Николай
Пустовой Николай
У фашистов жопы горят.В лучших традициях гебельса.Фашисты говорят,что фильм в котором их показывают фашистами-фашистский.
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pompadur marselina
pompadur marselina
Пустовой Николай, селюк, ты в курсе кто такие "фашисты" и откуда взялось это название? Дурачок неграмотный, "фашистами" в полной мере были только последователи итальянского диктатора Муссолини, немецкие национал-социалисты переняли от них только факельные шествия ("фаши" - факел с пучком стрел или дротиков в Древнем Риме), но не саму идеологию! "Наци" во главе с Гитлером по ошибке или намеренно были названы "фашистами"! Так вот, ваши национал- патриоты типа Правого сектора наиболее подходят под определение "фашизм", идеологию искоренения инакомыслящих на Донбассе и факельные шествия под зиги напоминать? Россия к этому не имеет никакого отношения!
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