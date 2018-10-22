''Горіть у пеклі, окупанти'': Росія зганьбилася із критикою українського фільму про Донбас

"Виріб С. В. Лозниці не може не викликати огиду своїм демонстративним, нахабно відвертим расистським русофобським зарядом у гірших нацистських традиціях".

Так Посольство Росії в Австралії на офіційній сторінці у Facebook оцінило картину "Донбас" українського режисера Сергія Лозниці, яка побореться за "Оскар-2019" і незабаром вийде в прокат у кінотеатрах Сіднея (найбільше місто Австралії). У спробах навісити ярлик "антиросійської пропаганди" посольство, всупереч очікуванням, зіткнулося із хвилею негативу з боку жителів країни.

Картині Лозниці посольство РФ присвятило два великих пости російською та англійською мовами, у яких спробувало переконати жителів Австралії у хибності сюжету картини і присутності в ньому "фашистської моралі".

"Очевидно, що виставляючи жителів у вигляді злочинного зборища бандитів, злодіїв і алкоголіків, які загрузли в грабежах і корупції, автор прагне виправдати постійні бомбардування і обстріли Донбасу, під час яких страждає мирне населення, враховуючи дітей. Мерзенна, неприховано фашистська мораль", — заявили автори рецензії.

При цьому в колонці підкреслюється нібито той факт, що лише Росія всіляко намагається врегулювати ситуацію на Донбасі.

"Росія є ініціатором Мінських угод, які слугують правовою основою процесу врегулювання. Завдяки значним дипломатичним зусиллям і щоденній копіткій роботі в зоні конфлікту вдається підтримувати відносно спокійну обстановку. Діячі ж, подібні С. В. Лозниці, лише намагаються підлити масла у вогонь війни", — цинічно додали у посольстві.

До своїх постів автори прикріпили афішу картини з яскраво-червоним штампом "антиросійська пропаганда".

Однак, всупереч очікуванням посольства, жителі Австралії відповіли не менш змістовними коментарями, у яких закликали "брехливих окупантів" "забиратися геть" із їхньої рідної країни. У коментарях відписалися також і жителі Донецька.

Деякі користувачі замість гніву вирішили відповісти на абсурдні заяви посольства тонким троллінгом.

Загалом пост посольства зібрав більше тисячі коментарів, у яких користувачі мережі також скористалися можливістю порекоммендувати свідомим росіянам й інші українські фільми на кшталт "Кіборги", "Міф", "Позивний Бандерас" та інші.

Нагадаємо, що картина Сергія Лозниці "Донбас" побореться за "Оскар" у категорії "Кращий фільм іноземною мовою". Тим часом у мережі доступний для перегляду офіційний трейлер.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українські фільми покажуть на престижному кінофорумі в Канаді.