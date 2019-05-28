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"Фільм про порятунок шкур": у росЗМІ розповіли про брехню HBO з "Чорнобилем"

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У російських ЗМІ вже встигли розкритикувати гучний серіал "Чорнобиль" американського каналу HBO про аварію на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. Зокрема, картину назвали "фільмом про порятунок шкур, а не душ".

Так, журналіст Олександр Коц вказав на "помилки", які нібито допустили виробники серіалу з метою "пропаганди". Про це повідомила "Комсомольська правда".

"Я жив у Прип'яті декілька днів у 2006-му, не пам'ятаю там жодної заскленої лоджії. Та й про склопакети в 1986 році навіть гадки не мали. Дивні сцени з голими шахтарями, які трясли пенісами біля 4 енергоблоку – на совісті авторів. Це серіал про те, як кар'єристи з політбюро рятують свої шкури ціною життів принижених і поневолених людей", – вибухнули критикою в росЗМІ.

Серіал "Чорнобиль"

Серіал "Чорнобиль"

Скріншот (YouTube)

Також журналіст додав, що сценаристи навмисно спотворили події 1986 року і змінили деталі, через що серіал втратив свою глибину.

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"І справа не в згущенні фарб, де це зовсім необов'язково – в штучній, не до місця патетиці, втрачається щось важливе і глибоке. І Бог із ними, з неточностями і ляпами. Просто за духом це не фільм про героїзм російських людей, які врятували світ від катастрофи", – підкреслив він.

"Бездоганний із пропагандистської точки зору фільм. Але без людського нерва, від якого б защеміло серце. Це просто декілька серій від американських кіномонстрів", – підсумував Коц.

Дивитися серіал "Чорнобиль" онлайн: подробиці

Серіал складається з п'яти епізодів. Режисером проекту став швед Юхан Ренк, відомий такими роботами, як "Вікінги", "Ходячі мерці" й "У всі тяжкі", а також кліпами для Мадонни і Ріанни.

Серіал "Чорнобиль"

Серіал "Чорнобиль"

Скріншот (YouTube)

1 серія з'явилася в мережі 6 травня 2019 року. В Україні він доступний для легального перегляду на стрімінгових платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv з підпискою, що включає колекцію "Амедіатека".

2 серія "Будь ласка, зберігайте спокій" (Please Remain Calm) вийшла в ефір 13 травня.

Третя серія вийшла на екрани у понеділок, 20 травня. Вона називається "Відкрийся, Земле".

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Четверта серія стрічки "Щастя всього людства" з'явилася у вівторок, 28 травня. П'ятий епізод вийде на екрани 3 червня 2019-го під назвою "Вічна пам'ять".

Дивіться трейлер серіалу "Чорнобиль" нижче:

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський оглядач Адріан Генніган написав для ізраїльського видання Haaretz, що "Чорнобиль" кращий за "Гру престолів", яка закінчилася в ніч із 19 на 20 травня.

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Тема
Телесеріал "Чорнобиль"
Місце
УкраїнаЧорнобиль
Тег
Чорнобиль
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