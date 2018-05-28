Емілія Кларк розповіла про фінал восьмого сезону "Ігри престолів"

Актриса Емілія Кларк, яка зіграла Дейенеріс Таргаріен в "Грі престолів", прокоментувала сюжет восьмого сезону, який стане останнім і вийде на екрани в 2019 році.

"Я була просто шокована. Від думки про те, що у когось залишиться довгий присмак від того, ким є Дейенеріс", - цитує актрису The Huffington Post.

Раніше криваву розв'язку "Ігри престолів" анонсувала віце-президент HBO Франческа Орсі, яка заявила, що в фінальному епізоді восьмого сезону багато головних героїв загине.

"Я роблю моторошні справи. Ви зрозумієте, що я маю на увазі, коли побачите все своїми очима", - сказала Кларк.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що стала відома дата весілля Кіта Харінгтона і Роуз Леслі .Як повідомляють західні ЗМІ, церемонія пройде в замку Абердиншир і буде витримана в традиційному шотландському стилі.