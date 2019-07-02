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Друга серія "Сватів-6": де дивитися онлайн

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У вівторок, 2 липня, на українському телеканалі 1+1 стартує показ шостого сезону скандального серіалу "Свати" виробництва студії "Квартал 95" (ТОВ "Кварталкіно").

Друга серія буде показана в 20:45 за київським часом. Епізоди виходитимуть щодня в ефірі телеканалу з понеділка по четвер. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, де дивитися онлайн 2 серію "Сватів" (відео дивіться в кінці новини).

Свати

Свати

wordyou.ru

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Продовження "Гри престолів": чим здивує HBO в новій версії серіалу

Шостий сезон серіалу "Свати", крім ефірів телеканалу буде також доступний на офіційному сайті 1+1, а також на каналі в YouTube.

Про що буде друга серія шостого сезону "Сватів"

Женя і близнюки переїжджають до бабусь і дідусів. Нова школа, нові друзі і нові конфлікти з однокласниками. Микита і Віка борються з подвійними стандартами дорослих. Женя вчить розмовній англійській вчительку. А в цей час Сан Санич Беркович стає жертвою власного першоквітневого розіграшу.

Дивитися "Свати" 2 серія онлайн:

"Свати": дивитися всі серії онлайн:

Першу серію шостого сезону серіалу показали на телеканалі 1+1 у понеділок 1 липня. За сюжетом у цьому епізоді Іван Будько вирішив зайнятися великим квітковим бізнесом і втягнув у свою авантюру сім'ю. Крім того, напередодні 8 березня Іван і його вірний приятель Мітяй намагаються здивувати свої другі половинки оригінальними подарунками.

Друга серія "Сватів-6": де дивитися онлайн

Кадр з серіалу

Нагадаємо, 27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов ТОВ "ТРК "Студія 1+1" і ТОВ "Кіноквартал", назвавши протиправними дії Держкіно, Мінкульту та СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати". Цим самим він фактично дозволив транслювати серіал на українських телеканалах.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017 Мінкульт України вніс фільми і серіали за участі Федора Добронравова (у "Сватах" він виконує одну з головних ролей. – Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

  • У коментарі для OBOZREVATEL директор з розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття законної чинності рішення Окружного адміністративного суду.

  • Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.

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Тема
Заборона серіалу "Свати" в Україні
Особи
студія "95 квартал"Федір Добронравов
Місце
Україна
Теги
95 КварталСвати
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Махал Махалыч
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Кто то эту дрянь смотрит? (с)
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