Букмекери зробили прогнози на те, хто займе залізний трон в 8 сезоні "Гри престолів"

"Гра престолів" повернеться в ефір з останніми серіями тільки в 2019 році, але до фіналу вже готуються не тільки фанати серіалу, але і букмекери - букмекерські контори почали приймати ставки на те, що займе залізний трон в 8 сезоні "Ігри престолів" і, заодно, оцінили шанси ключових "гравців" вигаданого світу.

Судячи з букмекерських прогнозів, вище за все шанси зайняти залізний трон - у Дейенеріс Таргаріен і Джона Сноу, на обох приймаються ставки з коефіцієнтом 2 до 1. Слідом йдуть Бран Старк, чомусь Король Ночі і трійця Ланністерів - спочатку Тіріон, потім Джеймі і, нарешті, Серсея, повідомляє popcornnews .

Замикають топ-10 персонажів з найвищими шансами на залізний трон сестри Старк - Санса та Ар'я - і Еурон Грейджой. Ну а найменше шансів зайняти залізний трон у Даар Нахаріса, Яри Грейджой і "Гори" - на нього дають коефіцієнт 150 до 1.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Микола Костер-Вальдано, якого шанувальники знають за роллю Джеймі Ланністера в "Грі престолів", описав фінал серіалу всього трьома словами .