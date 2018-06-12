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Букмекери зробили прогнози на те, хто займе залізний трон в 8 сезоні "Гри престолів"

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"Гра престолів" повернеться в ефір з останніми серіями тільки в 2019 році, але до фіналу вже готуються не тільки фанати серіалу, але і букмекери - букмекерські контори почали приймати ставки на те, що займе залізний трон в 8 сезоні "Ігри престолів" і, заодно, оцінили шанси ключових "гравців" вигаданого світу.

Судячи з букмекерських прогнозів, вище за все шанси зайняти залізний трон - у Дейенеріс Таргаріен і Джона Сноу, на обох приймаються ставки з коефіцієнтом 2 до 1. Слідом йдуть Бран Старк, чомусь Король Ночі і трійця Ланністерів - спочатку Тіріон, потім Джеймі і, нарешті, Серсея, повідомляє popcornnews .

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Замикають топ-10 персонажів з найвищими шансами на залізний трон сестри Старк - Санса та Ар'я - і Еурон Грейджой. Ну а найменше шансів зайняти залізний трон у Даар Нахаріса, Яри Грейджой і "Гори" - на нього дають коефіцієнт 150 до 1.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Микола Костер-Вальдано, якого шанувальники знають за роллю Джеймі Ланністера в "Грі престолів", описав фінал серіалу всього трьома словами .

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Тема
Гра престолів
Особи
Кіт ХарінгтонЕмілія Кларк
Місце
Великобританія
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