Аладдін 2019: в мережі з'явився трейлер фільму Гая Річі

У мережі з'явився новий трейлер фільму культового американського режисера Гая Річі "Аладдін". Так, стрічка розповість усім відому історію про пригоди хлопця, якому пощастило знайти чарівну лампу.

Прем'єра стрічки в Україні відбудеться 23 квітня 2019 року. Новий трейлер розмістили на сторінці "Walt Disney Studios" в Youtube.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на екрани "Люди Ікс: Темний фенікс" вийде влітку 2019 року. Раніше кіностудія представила трейлер, в якому Фенікс наділяє Джин Грей, яку грає Софі Тернер, величезною силою і нестабільністю, здатною зруйнувати все на своєму шляху. Вони стають одним цілим, а команді Ікс доводиться боротися за її життя і свідомість.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!