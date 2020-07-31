Netflix знімає перший фільм в Україні з Ван Дамом у головній ролі: про що стрічка

Американська кінокомпанія Netflix знімає перший фільм в Україні. У головних ролях картини – актори Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов.

Це буде комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні під назвою "The Last Mercenary" ("Останній найманець"). Про це написав на особистій сторінці в Facebook міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він також уточнив, що фільмування відбуватиметься в Києві та Парижі. За сюжетом події розгортатимуться у Франції.

Ткаченко і Ван Дам у Києві Facebook Олександра Ткаченка

"Головні відповідальні за частину фільмування в нас – міжнародна кінокомпанія Apple Tree та українська компанія Star Media", – зазначив Ткаченко.

Знімальний процес уже стартував і триватиме до осені. Продюсери фільму – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві і Оліас Барко. Режисер – Девід Шарон, оператор-постановник – Тьєррі Арбогаст.

"Ну що, тепер українці мають ще більше приводів оформити підписку на сервіс. Цікаво ж подивитися, як Україна перетвориться на Францію. Ну а ми разом з Жаном-Клодом тримаємо кулаки, щоб динаміка міжнародних фільмувань у нас тільки росла. Готові зустрічати зарубіжних кінопродюсерів!" – додав Ткаченко.

Що відомо про фільм "The Last Mercenary"

Події картини "Останній найманець" розгортаються у Франції. Головний герой, роль якого зіграє Ван Дам, – загадковий колишній агент секретної служби, який повинен терміново повернутися до Франції, коли його сина помилково звинуватили в незаконній торгівлі зброєю та наркотиками. Пізніше виявляється, що до конфлікту причетні мафія та уряд.

У фільмі також знімалися Албан Іванов, Асса Сілла, Самір Декацца, Патрік Тімсіт, Ерік Джудор та Міу-Міу.

"Останній найманець" – неймовірно захопливий проєкт, який дає мені змогу взятися за новий жанр. Я завжди був фанатом Жана-Поля Бельмондо і сподіваюся по-своєму підняти факел бойовика. Сценарій Девіда Чархона дуже вдало поєднує всі ці елементи – прекрасну історію з емоціями, багато дій і багато гумору. Я також дуже радий працювати разом із новим поколінням талантів, таких як Албан Іванов, Асса Сілла і Самір Декацца", – цитує слова Ван Дама видання Deadline.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стримінґовий сервіс Netflix скасував знімання турецького серіалу If Only ("Якби"), в якому був присутній ЛГБТ-персонаж. Це сталося після того, як уряд Туреччини відмовив продюсерам у ліцензії, тому що один із п'яти головних героїв – гей. Інцидент спровокував скандал у мережі.