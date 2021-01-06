Netflix видалив із реклами Шаю ЛаБафа через скандал із жорстоким поводженням із його екскоханою

Популярна компанія Netflix видалила американського актора Шаю ЛаБафа з реклами його нової кінострічки "Фрагменти жінки". Це пов'язано зі скандалом, у якому колишня дівчина чоловіка звинуватила його в жорстокому поводженні.

Крім того, раніше знаменитість прибрали зі списку членів знімальної групи, які можуть претендувати на "Оскар" за цей фільм. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Варто зазначити, що "Фрагменти жінки" – це угорсько-американо-канадська драматична картина. За сюжетом, молода мати з Бостона Марта втрачає дитину під час домашніх пологів.

Вона намагається пережити страшне горе, до того ж ускладнене важкими стосунками з чоловіком Шоном і матір'ю. Водночас акушерці, яка приймала пологи у Марти, загрожує судове переслідування.

У головних ролях фільму знялися Ванесса Кірбі і Шая ЛаБаф.

Нагадаємо, Шая ЛаБаф – американський актор, який зіграв головні ролі в трилері "Параноя", "На гачку," блокбастерах "Трансформери" й "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що стримінговий сервіс Netflix вилучив зі своєї бібліотеки всі фільми за участю американського актора Джонні Деппа.