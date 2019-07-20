Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини кіно

Netflix показав перший тизер-трейлер "Відьмака"

563 Читати матеріал російською

Netflix опублікував офіційний тизер "Відьмака" - одного з найбільш очікуваних серіалів 2019 року, який може затьмарити навіть "Гру престолів" в статусі кращого ТБ-продукту сучасності.

Відео з'явилося на Youtube-каналі Netflix 19 липня з підписом "Найгірші монстри - це ті, кого ми створюємо. Дивіться перший офіційний тізер Відьмака, 1 сезон".

Ролик, який Netflix називає тизером, триває майже дві хвилини. І в ньому показані майже всі ключові персонажі, в тому числі чародійка Йенніфер і юна принцеса Цірілла.

Новини
"Відьмак" від Netflix: дата виходу, актори, фото і де дивитися онлайн

Старт 1 сезону намічено на 20 грудня 2019 року на телеканалі Netflix.

Сюжет серіалу будується навколо пригод відьмака Геральта - професійного мисливця на чудовиськ і різну нечисть.

Генрі Кавілл

Генрі Кавілл

Netflix

Центральна сюжетна лінія буде розвиватися навколо відносин Геральта і юної княжни Цірілли, для якої відьмак практично став батьком.

Цірілла - прийомна дочка Геральта

Цірілла - прийомна дочка Геральта

@henrycavill

На даний момент планується зняти один, а можливо і два сезони по 8 епізодів. Серії триватимуть по 50 хвилин.

Кохана Геральта - Йенніфер

Кохана Геральта - Йенніфер

@henrycavill

У 2018 році Netflix випустив тизер, в якому можна розглянути Генрі Кавілла в новій ролі.

Як писав OBOZREVATEL, зйомки "Відьмака" проходили в Східній Європі. Перший сезон робили недалеко від Будапешта на кіностудії Korda Studios. На ній є локації середньовічного комплексу, що дозволяють передати атмосферу світу Відьмака.

Серед інших місць для зйомок - Україна, Словаччина, Чехія, Польща.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
США
Тег
кіно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel