Netflix показав перший тизер-трейлер "Відьмака"

Netflix опублікував офіційний тизер "Відьмака" - одного з найбільш очікуваних серіалів 2019 року, який може затьмарити навіть "Гру престолів" в статусі кращого ТБ-продукту сучасності.

Відео з'явилося на Youtube-каналі Netflix 19 липня з підписом "Найгірші монстри - це ті, кого ми створюємо. Дивіться перший офіційний тізер Відьмака, 1 сезон".

Ролик, який Netflix називає тизером, триває майже дві хвилини. І в ньому показані майже всі ключові персонажі, в тому числі чародійка Йенніфер і юна принцеса Цірілла.

Старт 1 сезону намічено на 20 грудня 2019 року на телеканалі Netflix.

Сюжет серіалу будується навколо пригод відьмака Геральта - професійного мисливця на чудовиськ і різну нечисть.

Генрі Кавілл Netflix

Центральна сюжетна лінія буде розвиватися навколо відносин Геральта і юної княжни Цірілли, для якої відьмак практично став батьком.

Цірілла - прийомна дочка Геральта @henrycavill

На даний момент планується зняти один, а можливо і два сезони по 8 епізодів. Серії триватимуть по 50 хвилин.

Кохана Геральта - Йенніфер @henrycavill

У 2018 році Netflix випустив тизер, в якому можна розглянути Генрі Кавілла в новій ролі.

Як писав OBOZREVATEL, зйомки "Відьмака" проходили в Східній Європі. Перший сезон робили недалеко від Будапешта на кіностудії Korda Studios. На ній є локації середньовічного комплексу, що дозволяють передати атмосферу світу Відьмака.

Серед інших місць для зйомок - Україна, Словаччина, Чехія, Польща.

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