Несподівано померла зірка "Гри престолів": де ще грав актор

Британський актор Ендрю Данбар, відомий за роллю в популярному серіалі від HBO "Гра престолів", помер у власному будинку в Белфасті напередодні Різдва.

Про несподівану смерть 30-річної зірки повідомляє видання The Mirror, не розкриваючи причини (щоб подивитися епізод "Гри престолів" за участю Данбара, проскрольте до кінця сторінки).

У культовому серіалі він зіграв одного зі Старків, а також був дублером Теона Грейджоя та Альфі Аллена. Колеги актора відреагували на звістку про його смерть.

Ендрю Данбар (ліворуч) – "Гра престолів" mirror.co.uk

"Навіть серед тисячів статистів, які пройшли через масовку в "Грі престолів", Ендрю завжди виділявся", – розповіла фахівчиня з гриму Памела Сміт.

Ендрю Данбар "Гра престолів" Irish Mirror

Актор Енді Макклой висловив співчуття родині загиблого і сказав, що Данбар завжди об'єднував колектив на знімальному майданчику.

"Всі завжди хотіли Ендрю. У ньому було щось особливе. Люди завжди почувалися добре біля нього, коли він був поруч, завжди було дуже весело. Багато хто збирається поїхати на його похорон: актори, режисери, майстри з гриму і багато інших. Всі, хто зустрічався з Ендрю, любили його", – згадав він.

Ендрю Данбар Кадр із серіалу "Гра престолів"

Ендрю Данбар дебютував на телебаченні в 2005 році, виконавши роль Джейка в популярному серіалі "Надприродне". У 2009 році він знявся в серіалі "Зоряна брама: Всесвіт". Також він брав участь у зйомках мелодрами "Кедрова бухта", озвучував фільми "Зоряний крейсер Галактика: Лезо", "Бетонні ущелини" і був режисером фільму Untitled.

Ендрю Данбар – фото

Ендрю Данбар - фото instagram / anddunbar

Ендрю Данбар instagram / anddunbar

Ендрю Данбар instagram / anddunbar

Ендрю Данбар instagram / anddunbar

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса з серіалу "Гра престолів" Гвендолін Крісті, яка зіграла жінку-лицаря Брієнну Тарт, здивувала шанувальників несподіваним фото.

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