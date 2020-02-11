Не бачила сестру 60 років: яка трагедія трапилася у "Валюхи" Кравченко зі "Сватів"

Актриса Тетяна Кравченко прославилася вже в зрілому віці, після того, як на екрани вийшов знаменитий серіал "Свати".

Її Валюха (Валентина Петрівна Будько) одразу полюбилася глядачам. Що цікаво, коли актриса була молодою, то цікавилася хіромантією. За спеціальною книгою вона уважно вивчила свою руку і "дізналася", що стане знаменитою тільки в п'ятдесятилітньому віці. Дівчина була засмучена довгим очікуванням, але час пролетів непомітно.

Зараз Кравченко задоволена, що прославилася, будучи дуже дорослою жінкою. Тетяна порівнює себе з іншими актрисами, які в молодості купалися в променях слави, а зараз про них усі забули. Кравченко задоволена, як склалася її творча доля.

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Сімейні пристрасті

В актриси досі жива її мати Емілія Іванівна Карлаш. У свій час вони не спілкувалися через сварку, але в 2017 році помирилися.

На "Прямому ефірі" Андрія Малахова Тетяна побачила сестру Олександру Токарєву, з якою її розлучили шістдесят років тому, коли помер їх батько. Актриса тоді була ще тільки тримісячною дитиною. Нещодавно Кравченко отримала листа від своєї сестри, після чого зустрілася з нею прямо під час телеефіру.

Кравченко зі своєю сестрою Олександрою Токарєвою Скрін з відео

Малою батьківщиною актриси є Донецьк. Зараз вона туди практично не їздить, хоча раніше відвідувала рідне місто, коли приїжджала з гастролями. Там поховані члени її сім'ї і живе кілька дальніх родичів. Мати і сестра Тетяни зараз перебувають у Москві. Кравченко часто спілкується зі своїми земляками, що переїхали із Донецька до російської столиці.

Нові ролі

Нещодавно актриса зіграла головну героїню Таїсію в трагікомічній картині "Смішне життя" і домробітницю в картині "Між нот або Тантрична симфонія".

Таїсія зі "Смішного життя"

У 2018 році відбулася прем'єра фантастичного "Грааля Магдалини Єгорової", в якому можна побачити Тетяну. У цій драматичній стрічці Кравченко знімалася разом із Ганною Андрусенко.

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Продовження "Сватів"

Після виходу знаменитих "Сватів" в актриси з'явилося багато шанувальників її таланту, але в 2018 році вона несподівано отримала погрози від невідомого чоловіка, який залякував Тетяну через інтернет, після чого почав вимагати у неї гроші. Щоб убезпечити своє життя Кравченко написала заяву в поліцію.

Валюха зі своїм кіносімейством

Сьомий сезон серіалу "Свати" досить довго не починали знімати. Справа в тому, що Микола Добринін, Людмила Артем'єва та Федір Добронравов перебували під санкціями і їм заборонено в'їжджати в Україну. Творці популярного серіалу знайшли вихід із цього непростого становища.

Знімати сьомий сезон "Сватів" будуть у Білорусі. Крім того, знімальна група вже відвідала Грузію, де були зняті деякі сцени. Точна дата прем'єри продовження популярного серіалу поки невідома.

Пізня любов

В особистому житті актриси немає жодних змін. Тетяна живе удвох із дочкою. Про любов і пристрасті вона вже не думає.

Кажуть, останнім чоловіком, до якого у Кравченко виникли почуття, був її партнер зі "Сватів" Федір Добронравов. Актриса буцімто навіть закохалася в свого колегу під час зйомок телевізійної комедії, хоча у її екранного партнера є дружина, з якою він живе щасливо, діти і навіть онуки. Добронравов привів до тями Кравченко і зараз вони просто добрі друзі.

В актриси є свій аккаунт в Instagram, де вона ділиться з шанувальниками свого таланту фотографіями про роботу й особисте життя.

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