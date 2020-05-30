Названо п'ять найкращих фільмів про сильних жінок. Трейлери

У кожної епохи свої героїні, гідні захоплення. Це жінки з незвичайним характером, про яких пишуть книги і знімають кіно.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL пропонує добірку з п'яти найкращих фільмів про сильних жінок.

"Посмішка Мони Лізи" (Mona Lisa Smile), 2003

Романтична драма режисера Майка Ньюелла про життя вихованок жіночого коледжу Уелслі в 1950-х роках в США, коли в країні ще були сильні патріархальні погляди, а слово "фемінізм" сприймалося як образа.

Викладачка Енн Уотсон у виконанні Джулії Робертс залишає свого нареченого в Лос-Анджелесі, щоб вирушити надихати учениць боротися за свої права і незалежність і стати улюбленим учителем серед студенток.

"Що сталося, міс Симон?" (What Happened, Miss Simone?), 2015

Документальна драма на Netflix про популярну американську співачку Ніну Симон. Афроамериканка Симон була пристрасним борцем за громадянські права. На піку своєї слави вона покинула родину, країну, кар'єру, шанувальників і поїхала до Ліберії.

"Гага: 155 см" (Gaga: Five Foot Two) 2017

Документальний фільм "Гага: 155 см" – це відвертий і чесний погляд на життя суперзірки. Співачка розповідає про свою боротьбу з болем, про проблеми зі здоров'ям, а також про важку повсякденну роботу, завдяки якій їй вдалося підкорити світ. "Такою Леді Гагу ви ніколи не бачили раніше", – коментує режисер стрічки Кріс Мукарбель.

"Рома" (Roma), 2018

"Рома" став першим фільмом, знятим стрімінговою платформою Netflix, яка отримала престижні премії "Золота пальмова гілка" і "Оскар". Це епічна історія режисера Альфонсо Куарона про мексиканських жінок. Дія картини відбувається в Мехіко в 70-х роках, коли місто було повне протестних настроїв.

"Герцогиня" (The Duchess), 2008

"Герцогиня" – історична драма про долю герцогині Джорджіани Кавендіш, яку зняв режисер Сол Дібб. Краса і харизматичність принесли їй успіх у суспільстві, а захоплення азартними іграми і кохання – ганьбу. Прем'єра фільму відбулася 3 вересня 2008 року. Перегляд не рекомендується дітям до 13 років.

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