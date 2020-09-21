Названо найгірші фінали серіалів в історії

Американське видання The Independent поділилося рейтингом найневдаліших фіналів серіалів в історії.

Список був складений кінокритиком Луї Чілтон та опублікований на офіційному сайті видання. Так, на першому місці в рейтингу опинився проєкт "Гра престолів", фінал якого розчарував фанатів. На думку автора статті, протягом восьмого сезону серіал "страждав від оповідних і стилістичних проблем", а шанувальникам здавалося, ніби автори зрадили їхніх улюблених героїв.

Друге місце зайняв ситком "Сайнфелд". Експерти та шанувальники проєкту назвали фінал шоу катастрофічним. Творці характеризували серіал як "шоу ні про що", проте, як пише Чілтон, в кінцівці вирішили розповісти практично про все і втягнути персонажів в надуманий судовий розгляд.

Замкнув трійку серіал "Декстер", що розповідає про життя серійного вбивці. Зазначається, що нелогічний фінал не влаштував практично нікого з глядачів.

У десятку серіалів з найбільш невдалими кінцівками також увійшли: "Як я зустрів вашу маму", "Розанна", "Клан Сопрано", "Маленький будиночок у преріях", "Пліткарка" та "Твін Пікс: Повернення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше асоціація телевізійних критиків США назвала найкращі серіали 2020 року. Вони були обрані в рамках щорічної премії TCA Awards, що присуджується за видатні досягнення в галузі телебачення.