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9 грудня • оновлено в 13:23
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Названо найгірші фільми 2019 року: топ-10

1.1т
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Кінокритики видання Variety Пітер Дебруж і Оуен Гліберман склали рейтинг найгірших фільмів 2019 року. У список потрапили 10 стрічок.

Найгіршим фільмом за версією Дебружа став "Дамбо" Тіма Бертона з Євою Грін, Коліном Фарреллом, Денні ДеВіто і Майклом Кітоном в головних ролях.

Названо найгірші фільми 2019 року: топ-10
Дамбо

Дамбо

Кадр з фільму

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Топ-10 найпопулярніших акторів 2019 року: названі імена

Стрічка "Дамбо" є адаптацією однойменного діснеївського мультфільму 1941 року. Друге місце зайняла картина "Скло" М. Найта Шьямалана.

Скло

Скло

Кадр з фільму

На третьому рядку - "Лакіша" Джеремі Савілл. В антирейтинг також увійшли "Море спокуси" Стівена Найта і "Yesterday" Денні Бойла.

Море спокуси

Море спокуси

Кадр з фільму

Список найгірших фільмів за версією Глібермана очолила картина "Люди в чорному: Інтернешнл" з Крісом Хемсвортом, Тесою Томпсон і Ліамом Нісоном.

Люди в чорному: Інтернешнл

Люди в чорному: Інтернешнл

Кадр з фільму

Друге місце зайняла мелодрама "Різдво на двох" з Емілією Кларк, третє - "Одного разу в Голлівуді".

Різдво на двох

Різдво на двох

Кадр з фільму

У топ-5 також потрапили "Рокетмен" і "Анабель 3".

Рокетмен

Рокетмен

Кадр з фільму

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Автор
Марія Дідик
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Зараз голлівудський повний метр ще те лайніще.
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