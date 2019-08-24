Названо найдорожчу голлівудську актрису: хто увійшов до топ-10

34-річна Скарлетт Йоханссон, відома як "Чорна вдова" в кіновсесвіту Marvel, очолила список найдорожчих голлівудських актрис.

За версією журналу Forbes, з червня 2018 року вона заробила $56 млн, ставши першою в рейтингу вже другий рік поспіль.

У минулому році Йоханссон заробивши $40,5 мільйона. "Чорна Вдова" і "Месники. Завершення" принесли актрисі основний дохід, піднявши її фінансове становище в чотири рази.

Скарлетт Йоханссон очолила рейтинг Forbes instagram / seriouslyscarlett

Другий рядок займає американська актриса і модель, зірка серіалу "Американська сімейка" Софія Вергара зі статком у $44,1 млн. Третє місце в списку зайняла "Блондинка в законі" Різ Уізерспун – $35 млн.

Софія Вергара instagram / sofiavergara

Також в п'ятірці дорогих актрис виявилися Ніколь Кідман (34 млн) і Дженніфер Еністон (28 млн). У першій десятці також опинилися: Кейлі Куоко (25 млн), Елізабет Мосс (24 млн), Марго Роббі (23,5 млн), Шарліз Терон (23 млн) і Еллен Помпео (22 млн).

Різ Уізерспун instagram / reesewitherspoon

Ніколь Кідман instagram / nicolekidman

Дженіфер Еністон instagram / / jenniferanistononline

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Forbes склав рейтинг найдорожчих акторів 2019 року, де список очолив Дуейн "Скеля" Джонсон.

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