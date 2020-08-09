Названо фільми, які розвінчують розквіт СРСР за Брежнєва

Думка про те, що в СРСР за часів Брежнєва був розквіт економіки і що в магазинах не було порожніх полиць, спростовують радянські фільми, зокрема, такі як "Сто грам для хоробрості" та "Москва сльозам не вірить".

Як вважає блогер Максим Мирович, дані кінострічки наочно ілюструють товарний дефіцит в Радянському Союзі. Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Рекомендую до перегляду фільм "Сто грам для хоробрості", а також магазинні сцени з фільму "Москва сльозам не вірить" – коли жінки збігаються до викаченого з підсобки візка з дешевою вареною ковбасою. У цих стрічках, знятих у середині 1970-х, ми бачимо все ті ж убогі совкові гастрономи, заставлені рядами консервів "сніданок туриста" так, немов вся країна збирається в похід за комунізмом", – зазначив блогер.

"Москва сльозам не вірить" (1979) (кадр з фільму)

За словами Мировича, магазинний достаток у країні свідчить про велику кількість приватних фірм і малих підприємств, які виробляють конкурентоспроможну продукцію, про технології якісного вирощування та зберігання овочів і фруктів, а також про розвинену логістику, яка дозволяє швидко доставляти швидкопсувні продукти.

"Всіх цих процесів і всього цього в СРСР не було ні в 50-ті, ні в 70-ті, ні в 80-ті роки – а була кисла рідка сметана (яку розбавляли на всіх етапах), були овочебази з гнилою капустою (перебирати яку відправляли інженерів), був продаж хорошого м'яса з-під прилавка "своїм людям" і так далі. Що стосується "розквіту СРСР" – то його не було ніколи, це черговий міф фанатів радянської системи", – підкреслив блогер.

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