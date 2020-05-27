Найпопулярніші закордонні серіали в СРСР: названо 5 картин

Для радянського глядача поняття "серіал" було не знайоме. Однак за часів СРСР на екранах показували картини, переважно закордонні, які потрапляли під їхнє визначення. На той час такі серіали називали багатосерійний фільм.

Про 5 найпопулярніших закордонних серіалів, які транслювали в Радянському Союзі – написав у своєму блозі на Live Journal блогер Віталій Дубогрій.

"Чотири танкісти та собака", 1966 год

Фото: pikabu.ru

За словами блогера, одним з найпопулярніших закордонних серіалів в СРСР був – "Чотири танкісти та собака. Він був знятий польськими кінорежисерами за однойменною повістю Януша Пшимановського.

"Напевно, один з найпопулярніших в СРСР закордонних серіалів, якому радянські глядачі дали альтернативну назву "Три поляки, грузин та собака". Легкий і цікавий серіал про польських танкістів. 21 серія пролітає як одна мить", – написав Дубогрій.

"Ставка більша за життя", 1968 рік

Фото: dubikvit.livejournal.com

Також не менш популярним, за словами Дубогрея, був польський серіал "Ставка більша за життя". У ньому розповідається про роботу польського розвідника під час Другої світової війни.

"Ще один польський серіал про війну, який з шаленим успіхом йшов на радянських екранах. Тільки в цей раз про розвідника. Така собі предтеча Штірліца", – заявив блогер.

"Рабиня Ізаура", 1976 рік

Фото: starhit.ru

Бразильський серіал "Рабиня Ізаура" 1976 року знятий за однойменним романом письменника Бернару Гімараєша. Вперше він вийшов на радянському телебаченні у 1988 році. У ньому розповідається про дівчину Ізауру, яка мріє стати вільною, тому що більше не може бути рабинею. А також про сеньйора Леонсіо, владного і жорстокого сина командора, який хоче зробити її своєю коханкою.

"Ну, а з 1988 року почалася саме епоха мильних опер. На екрани вийшла "Рабиня Ізаура". Жаліслива історія, яка змушувала жінок всієї країни прилипати до екранів. Не думаю, що вам потрібно розповідати сюжет. Навіть якщо ви його не знає або не пам'ятайте. Зазначу лише, що тоді радянських глядачів все ж помилували – нам показали тоді далеко не весь серіал. Зі 100 серій для показу в СРСР його скоротили до 30 півгодинних серій", – зазначив він.

"Робін з Шервуда", 1984 рік

Фото: horde.me

Британський серіал під назвою "Робін з Шервуда" – це фентезійна сага про юного Робіна Локслі, якого обрали для виконання відповідальної місії – збереження миру на узбережжі Туманного Альбіону. Вперше він вийшов на радянському телебаченні у 1985 році.

"Ще одна легенда з радянського дитинства. Серіал показали тоді частково й у два заходи. Перший раз – у 1985 три серії. Другий раз, через два роки повторили ці три та додали ще чотири – дві з першого сезону та дві з другого. Повністю серіал наш глядач зміг побачити тільки у 1998 році. Але і тих показів було досить, щоб вся дітвора на вулицях стала бігати з саморобним луками", – написав блогер.

"Спрут", 1984 рік (Італія)

Фото: dubikvit.livejournal.com

"Серіал, який став, можна так сказати, народним. При його показі порожніли вулиці міст. Люди сиділи натовпами біля телевізорів і стежили за боротьбою доблесного комісара Коррадо Каттані з адвокатом Терразіні. А коли в четвертій частині комісар Катанні був убитий, розгнівані радянські жінки засипали італійське посольство в Москві величезною кількістю листів", – заявив Дубогрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський блогер Максим Мирович розповів про вісім фільмів, які були заборонені в СРСР.

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