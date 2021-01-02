Найкращі фільми про королівські династії: оприлюднено список

Зима – ідеальний час для перегляду цікавих фільмів разом зі своєю сім'єю. Популярні режисери зняли безліч кінострічок про королівські сім'ї, які знамениті своїми неймовірними сюжетами.

Так, завдяки цим картинам ви зможете більше дізнатися про королівське життя і проникнути в атмосферу тих епох. Детальніше про кожен фільм – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

1770 рік. Марія Антонія Йозефа Йоганна Габсбурзько-Лотарингська – 14-річна і наймолодша донька імператриці Австрії Марії Терезії. Мати обрала її для того, щоб видати заміж за другого кузена, дофіна Франції, Людовика XVI, і укласти союз між двома державами...

Це історичний драматичний телесеріал, що виходить на Netflix і присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II. Так, у стрічці розповідається про її життя з весілля з принцом Філіпом 1947 року до наших днів.

Фільм розповідає про останні роки життя Діани, починаючи з її розлучення з принцом Чарльзом. Діана закохується в пакистанського кардіохірурга Хасната Кхана. У стрічці показано поїздки Діани до Анголи з кампанією проти використання протипіхотних мін, в Австралію, Пакистан, Нью-Йорк, Боснію, Італію і Париж.

Марія Стюарт була коронована у Шотландії, коли їй не виповнився і рік. У 16 років вона стала королевою Франції, але овдовіла через рік. Вона повертається до Шотландії, де їй треба правити своїм народом і налагодити взаємини з кузиною Єлизаветою або скинути її з престолу...

Англія. Час королів, придворних і фрейлін. Сільське життя сім'ї Болейн закінчується, коли батько сімейства вирішує поліпшити своє становище при дворі, віддавши одну зі своїх дочок Анну в коханки королю Англії Генріху VIII, дружина якого не в змозі народити йому спадкоємця...

Дія фільму починається за часів правління Марії I Тюдор – доньки короля Генріха VIII і Катерини Арагонської. Королева Марія, як католичка, чинить гоніння на протестантів. У Марії немає дітей, а це значить, що спадкоємицею престолу є її єдинокровна сестра Єлизавета – протестантка. За наказом Марії Єлизавету заарештовують, але вмираюча королева так і не винесла смертний вирок, і після її смерті Єлизавета автоматично піднімається на престол...

Цілий клубок палацових інтриг закручується навколо юної принцеси Александріни Вікторії Кентської, можливої спадкоємиці британського престолу. Шталмейстер її покійного батька сер Джон Конрой придбав величезний вплив на герцогиню і намагається вибудувати весь процес виховання її доньки в такий спосіб, щоб закріпити залежність Вікторії від матері і Конрою, придушити її особистість і повністю підпорядкувати собі майбутню королеву Великобританії...

Увесь Голлівуд лежав біля її ніг – розкішні вілли, прийоми та шикарні чоловіки, але вона обрала королівський палац, аристократичні бали і благородного принца з маленької країни недалеко від Франції. Вона була королевою Голлівуду, але вважала за краще стати принцесою Монако.

Дія розгортається в XVIII столітті під час правління душевнохворого датського короля Крістіана VII, зосереджуючись на романі між юною королевою і придворним лікарем-німцем Йоганном Фрідріхом Струензе, який став відомим просвітителем і реформатором Данії.

У 1925 році Альберт, герцог Йоркський, за проханням свого батька виступає перед глядачами, які зібралися на стадіоні "Уемблі", і радіослухачами із заключною промовою на Британській імперській виставці. Виступ виходить жахливим: Альберт сильно заїкається і робить довгі паузи, частина його слів залишається незрозумілою для більшості слухачів.

Протягом років він намагався вирішити проблеми із заїканням, відвідуючи сеанси різних логопедів. Після чергового невдалого сеансу, ледь не вдавившись кульками, герцог заявляє, що більше не буде ні у кого лікуватися від своєї недуги...

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Netflix стартував четвертий сезон серіалу "Корона", в якому глядачі можуть побачити історію про те, як принц Чарльз будував стосунки з тендітною Діаною. У стрічці також у точності відтворили найкультовіше вбрання леді Ді.