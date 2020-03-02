"На, Міша, постріляй!": як Пореченков зганьбився за кордоном після стрілянини на Донбасі

Скандальний російський актор Михайло Пореченков 2 березня відзначає свій день народження. Йому виповнюється 51 рік.

Як відомо, в Україні Пореченков оголошений в розшук СБУ за підозрою в скоєнні терористичного акту або погрози його вчинення: восени 2014 року актор разом з бойовиками ДНР стріляв з кулемета по позиціях українських військових у Донецькому аеропорту. Після цього на Пореченкова обрушився шквал критики й обурення, причому не лише в Україні, але й за її межами. Детальніше про це розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Михайло Пореченков Pinterest

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Так, ще в березні 2014 Михайло Пореченков разом з іншими російськими діячами культури підтримав анексію Криму, підписавши лист на підтримку дій Володимира Путіна в Україні.

Він не раз висловлювався на підтримку окупантів ДНР і ЛНР. Так, Пореченков вважає, що українці разом з США ганебно ставляться до росіян.

Михайло Пореченков E-News.su

А 30 жовтня 2014 року в мережі з'явилося відео під назвою "Пореченков у Донецькому аеропорту", на якому актор в захисному шоломі з написом PRESS стріляє з великокаліберного кулемету по позиціях українських військових.

За стрілянину по позиціях ВСУ окупанти нагородили Пореченкова званням "народний артист ДНР".

СБУ оголосила його в розшук, а Міністерство культури України внесло до свого "чорного списку".

При цьому відомо, що перебуваючи в гостях у окупантів, актор зізнався на камеру, що вже стріляв так і 2008 року в Цхінвалі під час російсько-грузинського конфлікту по позиціях грузинських військових. У цьому ж інтерв'ю Пореченков заявив, що відео було постановочним, а патрони – холостими.

Однак твердження про постановочність і холості патрони пізніше спростували експерти. А 2016 повідомлялося, що бійці ВСУ відбили у бойовиків "кулемет Пореченкова".

Михайло Пореченков кадр youtube.com

Після скандалу, що розгорівся, особовий склад батальйону "Луганськ-1" оголосив у власний розшук Пореченкова.

У свою чергу Держагентство України з питань кіно скасувало або відмовило в державній реєстрації 69 фільмів за участю Пореченкова.

Михайло Пореченков = Кинопланета =

А в листопаді 2014 року в Московському художньому театрі після вистави "Трамвай "Бажання"", у якій брав участь Михайло Пореченков, російська активістка Катерина Мальдон зі словами "На, Міша, постріляй! Любиш в українців стріляти? Пристрель мене!" кинула акторові "нагородний пістолет". Разом з пістолетом вона кинула Пореченкову медаль "За Лугандон".

Крім того, в листопаді 2014-го влада Латвії оголосила актора Михайла Пореченкова персоною нон грата, про що повідомив міністр закордонних справ країни Едгар Рінкевічс.

Ганьба Пореченкова досягла і Білорусі. На початку березня 2015 року на кіностудії "Білорусьфільм" відмовилися працювати з актором. Костюмери, гримери та інші працівники поклали заяву на стіл директора "Білорусьфільму" про відмову працювати з Пореченковим, який знаходиться в міжнародному розшуку.

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