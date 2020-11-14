Головний Нео Всесвіту Кіану Рівз знімається в уже четвертій частини фантастичної історії. Причому зйомки проходять настільки добре, що такий успіх гріх було не відсвяткувати!

Кіану організував вечірку на 200 чоловік прямо в павільйоні кіностудії "Бабельсберг". Але по всій видимості американець забув про те, що у всій Німеччині діє карантин з масками, дистанцією в 2 метри і іншими обмеженнями. Втім, це не турбувало ні самого Нео, ні запрошених гостей, які щосили веселилися і танцювали.

Як відреагувало керівництво Warner Bros і німецький уряд, поки незрозуміло. Але на хороше "атата" для всієї знімальної команди можна спокійно розраховувати.

А поки все розбираються, чи правильно психанув Кіану Рівз, пропонуємо подивитися пригодницький фільм-фентезі Данкана Джонса "Варкрафт". Це екранізація однойменної відеогри, яка за сюжетом і масштабністю не поступається "Матриці".

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