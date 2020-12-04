"Мама Кевіна" повторила свій знаменитий крик із фільму "Один вдома" через 28 років. Відео

Американська актриса Кетрін О'Гара, яка зіграла маму Кевіна в різдвяній комедії "Один вдома", повторила знамениту сцену з другої частини фільму. Вона відтворила крик своєї героїні в аеропорту, коли та не змогла знайти сина.

Відповідне відео опублікувала фан-сторінка знаменитості в соцмережі TikTok. Ролик став вірусним, набравши протягом тижня майже 4 млн переглядів і 57 тисяч лайків (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, що в другій частині різдвяної комедії "Один вдома" хлопчик Кевін повинен летіти разом із родиною у відпустку в Маямі, але в аеропорту він відстає від сім'ї та сідає в інший літак – до Нью-Йорка. Зникнення хлопчика батьки помітили вже після прильоту до Флориди. Тоді його мама й відреагувала знаменитим криком "Кевін!", після якого знепритомніла.

Фільм "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку" вийшов 1992 року. Головні ролі в ньому зіграли Маколей Калкін, Кетрін О'Гара, Джон Герд, Девін Ретрей, Джо Пеші та Денієл Стерн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс, яка зіграла роль Моніки Ґеллер, на честь Дня подяки повторила знаменитий танець своєї героїні з індичкою на голові. Це один із найпопулярніших епізодів стрічки.