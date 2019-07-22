"Лев Яшин. Воротар моєї мрії": дивитися онлайн, трейлер, дата виходу

Біографічна драма про Льва Яшина – кращого воротаря XX століття вийде вже цієї осені.

Основою фільму стала історія успіху легендарного спортсмена, його поразки і приголомшливий тріумф. Повна інформація про дату прем'єри, сюжет картини і історії її створення.

Коли вийде фільм "Лев Яшин"?

Спочатку прем'єра фільму була запланована ще на жовтень 2017 року і була приурочена до 88-річчя воротаря. Однак завершити роботу над картиною вчасно не вдалося.

Випустити картину обіцяли тільки в 2019 році і ось, остаточна дата прем'єри нарешті озвучена: 22 жовтня. Якраз до ювілею воротаря – Льву Яшину виповнилося б 90 років.

Ходять чутки, що перший показ планують провести на московському стадіоні "Динамо" - саме вболівальники однойменного футбольного клубу були ініціаторами створення картини. Продюсер картини повідомляє, що поки що вирішується, на якому саме полі покажуть фільм – хокейному або футбольному.

Про що "Лев Яшин" 2019?

Новий фільм – це біографічна спортивна драма про життя і успіху відомого радянського воротаря Льва Яшина. У його кар'єрі були запаморочливі злети і болючі падіння, моменти тріумфу і важкі періоди, багато наполегливих тренувань і важкий шлях до успіху.

Він був звичайним активним хлопчиком з простої сім'ї, який цілими днями пропадав на футбольному полі. Він мріяв бути нападником, але його знову і знову ставили в ворота – довготелесий, з довгими руками, він міг зловити м'яч будь-якої складності.

Надалі йому давали багато кличок, пов'язаних з його здібностями – Чорна пантера, Чорний павук, Чорний восьминіг. Все через його незмінно чорну форму з буквою "У" і шикарну спритність. Він блискавично стрибав за м'ячем, демонструючи свої акробатичні здібності, приголомшливу швидкість і унікальну техніку.

Безперервно відточуючи свою майстерність, спортсмен швидко домігся успіху. Його найвища слава припала на 50-60-і роки – збірна СРСР тоді завоювала чимало значущих трофеїв багато в чому завдяки саме сильному воротареві.

Події фільму охоплюють 22-річну кар'єру зірки спорту, починаючи з 1949 року і закінчуючи його прощальним матчем в 1971 році. Показана і перемога в Кубку Європи в Парижі, після якої він став кумиром мільйонів уболівальників, готових носити його на руках. Потім нищівне фіаско на чемпіонаті світу в Чилі, коли саме воротаря звинуватили у провалі.

Товариші по команді і ті ж самі вболівальники, які ще вчора обожнювали спортсмена, відвернулися від нього. Посипалися звинувачення і закиди. Настав один з найважчих періодів у житті Лева Яшина – довелося піти з команди і наполегливо тренуватися.

У 1963 році йому вдалося з тріумфом повернутися – в Лондоні, на матчі в честь 100-річчя британського футболу воротар отримав нагороду "Золотий м'яч" і досі залишається єдиним його володарем.

Хто став творцем і хто знявся у фільмі про Льва Яшина?

Продюсером і сценаристом майбутнього фільму став Олег Капанец, який вже брав участь до цього в створенні фільму "Гагарін. Перший в космосі". У дитинстві він сам захоплювався футболом, і Лев Яшин був його кумиром. Також над сценарієм працювали Володимир Валуцький (фільм "Шерлок Холмс і доктор Ватсон: Смертельна сутичка") і Олександр Полозов ( "Каменська", "Горюнов").

В якості режисера виступив Василь Чигинський, вже відомий за такими картинами як "Перший після Бога", "Москва, я люблю тебе" і іншим. Вони стали далеко не першими сміливцями, які вирішили зняти повнометражну картину про легендарного гравця. Було написано чимало сценаріїв, але практично всі вони не влаштовували родичів спортсмена.

На головну роль у фільмі претендувало багато хороших акторів – Євген Циганов, Ігор Петренко, Григорій Добригін. Однак роль Льва Яшина все-таки вирішили віддати молодому і "свіжому" акторові – випускнику Щепкінского театрального училища – Олександру Фокіну. Шукали "незамиленого", талановитого і, звичайно ж, спортивного актора.

Дружину Льва Яшина зіграла Юлія Хлиніна, зірка фільму "Дуелянт". Щоб виконати свою роль максимально правдиво, актрисі довелося чимало спілкуватися з вдовою спортсмена Валентиною Тимофіївна в процесі зйомок. Це сувора, сильна і вольова жінка, яка зіграла величезну роль в житті і успіх легендарного голкіпера.

У фільмі також знімалися чимало інших російських акторів – Іван Охлобистін, Володимир Яглич, Дмитро Назаров. Тим, хто виконав ролі футболістів, довелося чимало тренуватися – за тренуваннями особисто стежив Олег Капанець.

Як проходили зйомки фільму "Лев Яшин"?

Ідея створення цього фільму з'явилася ще в 2013 році, до зйомок приступили в 2015-му. Самі продюсер і режисер стверджують, що при зйомках була проведена серйозна робота – дуже велику увагу приділяли деталям, намагаючись максимально точно відтворити атмосферу того часу.

Весь знімальний процес проходив за активної участі родичів Яшина – особливо його дружини. Саме її схвалення потребував сценарій і кандидатура актора на головну роль.

Зйомки міжнародних матчів за участю воротаря проходили в Лондоні і в Парижі, а нещасливий чемпіонат в Чилі збиралися знімати в Грузії, Сербії чи на Кіпрі.

Вдалося навіть відтворити квартиру, в якій жив Лев Яшин – її збирали за старими фотографіями. Одним з найважливіших предметів інтер'єру стала сімейна реліквія – великий плюшевий лев, якого спортсмену подарували на ювілей.

Трейлер фільму "Лев Яшин: воротар моєї мрії"

Перший офіційний трейлер нового фільму вийшов тільки цього літа – в липні. Тепер у глядачів є можливість поглянути на акторів, які зіграють ключові ролі, і порівняти їх з реальними героями.

Також в трейлері показано чимало яскравих моментів, які ще сильніше підігрівають інтерес до новинки.

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