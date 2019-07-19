Легендарна Софі Лорен повернеться на екрани в образі єврейки

Легенда кіно і володарка "Оскара" Софі Лорен повернеться на екрани після 10-річної перерви.

За даними Variety, 84-річна актриса зіграє головну роль в екранізації роману Ромена Гарі "Все життя попереду", де зіграє літню єврейку мадам Розу, яка пережила Голокост.

Постановкою фільму займається італійський режисер, син легендарної актриси Едоардо Понті. За сюжетом, героїня знайде друга, 12-річного емігранта з Сенегалу на ім'я Момо.

Написаний у 1975 році роман був уже двічі екранізований у Франції. Першу постановку виконав ізраїльський режисер Моше Мізрахі у 1977 році, другу – француженка Міріам Буайе в 2010. Фільм Мізрахі був удостоєний премії "Оскар" у категорії "Кращий фільм іноземною мовою".

Софі Лорен - фото ЧБ instagram / sophialorenitalianfan

Понті стверджує, що його версія буде значно відрізнятися від попередніх. Зокрема, його історія буде розказана від імені Момо, а дія розгортатиметься в сучасному італійському місті Барі. Понті описує фільм, як історію сучасної сім'ї та різних людей, яких об'єднує те, що всі вони виросли на вулицях. За сюжетом, мадам Роза дала притулок трьом дітям: 35-річній жінці-трансгендеру, 12-річному сенегальцю і 10-річному румуну.

Софі Лорен в наші дні instagram / sophialorenitalianfan

"Він (Понті. – Ред.) знає мене так добре. Він знає кожен дюйм мого обличчя, мого серця, моєї душі", – зізналася Лорен.

Син актриси вже втретє керує зйомками, де бере участь його мати. Він стверджує, що 84-річна Софі зараз у відмінній формі.

"У свої 84 роки вона хоче поставити все на карту, щоб зробити фільм настільки глибоким, складним, як емоційним, так і фізичним. Енергія і пристрасть, з якою вона підходить до кожної сцені, – це чудо, на яке можна дивитися вічно", – пояснив він журналістам.

Що примітно, в останній раз Лорен з'являлася на великому екрані в мюзиклі Роба Маршалла "Дев'ять" 2009 року. Зараз вона відпрацьовує 10-годинні зйомки щодня і не скаржиться на втому.

Софі Лорен в 2016 році instagram / sophialorenitalianfan

Планується, що фільм буде готовий до березня 2020 року. У ролях також знімаються: актриса-трансгендер Абель Самора ("Кого б ви взяли на безлюдний острів?"), Ренато Карпентьєра ("Піраньї Неаполя"), Бабак Карімі ("Розлучення Надера і Сімін") і дитина-актор Ібрахім Гайс у ролі Момо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2015 році Софі Лорен прийшла на прем'єру фільму "Темні таємниці", вразивши шанувальників бездоганною як для свого віку фігурою. Також в мережі були представлені роботи знаменитого фотографа Альфреда Ейзенштадта, багато з яких були зроблені під час дружніх зустрічей з кінодивою і не призначалися для публікації.

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