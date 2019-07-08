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Кривавий "Оскар": знаменитого друга Путіна з Голлівуду відзначили "почесною" нагородою

2.2тЧитати матеріал російською

У партії "Голос" присудили кривавий "Оскар" режисерові Оліверу Стоуну і закликали світ зупинити покази фільму Revealing Ukraine ( "Викриваючи України"), в якому він знявся разом з президентом РФ Володимиром Путіним і його кумом Віктором Медведчуком.

Про це йдеться у відео на YouTube. "Цей фільм нічого спільного з мистецтвом або кінематографом немає. Це - типова кремлівська пропаганда, яка намагається представити російську агресію на сході України як внутрішній конфлікт. Російські солдати вбивають українських щодня. Чи не кожна сім'я втратила когось на цій війні", - зазначила кандидат в народні депутати від "Голосу" Олександра Устинова.

Олівер Стоун

Олівер Стоун

BBC

У відповідь на презентацію фільму в Італії команда партії "Голос" присудила відомому другу і прихильнику Володимира Путіна єдину можливу нагороду - кривавий "Оскар" як символ російської агресії і її жертв.

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"Ми звертаємося до всього світу і міжнародних співтовариств з проханням зупинити покази фільму Revealing Ukraine як одного з головних інструментів кремлівської пропаганди", - закликала кандидат від "Голосу" Соломія Бобровська, нагадавши, що безкарність російської пропаганди завжди призводить до мільйонів смертей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олівер Стоун зняв псевдодокументальний фільм про Володимира Путіна, в якому той намагався виправдатися за свої злочини проти України.

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Особи
Олівер СтоунВолодимир Путін
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ох деееебилы ))))))))))))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну не любят в (на) украине правду про майданутый переворот
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
В урине смотрят только что геббельс разрешил...)))
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