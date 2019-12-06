Кращі роботи фестивалю Cannes Lions 2019 покажуть ексклюзивно в Multiplex

З 7 по 9 грудня ексклюзивно в мережі Multiplex відбудуться покази переможців Cannes Lions. Цього року на 180-хвилинний сеанс можна буде потрапити впродовж двох днів – у Києві, та лише один день у Львові, Луцьку, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Шедеври Cannes Lions – це добірка кращих робіт переможців найвідомішого і найпрестижнішого міжнародного фестивалю креативності Cannes Lions. Невід’ємними складовими кожного із цих витворів мистецтва є сюжет та безкомпромісність виконання. Цьогорічну добірку шедеврів відрізняє її ритмічність, музикальність та неординарність сюжетів, які занурюють у вимір неймовірних емоцій.

Шедеври варто відвідати всім, хто цінує якісний та яскравий креатив, непересічні короткометражні роботи та бездоганну режисуру. Такі роботи здатні перевернути уявлення про креативні комунікації та довести, що навіть комерційні історії можуть залишатися в серцях та пам’яті надовго.

Цьогоріч організатори відібрали близько 100 найяскравіших роликів, щоб надихнути українського глядача. До уваги – у 2019 році на фестиваль Cannes Lions було подано 30 953 креативні роботи із 89 країн світу.

Костянтин Кузнєцов, офіційний представник Cannes Lions в Україні:

"За останні три роки Україна подала на міжнародний фестиваль креативності Cannes Lions більше 100 робіт і отримала три Бронзових Леви у категоріях Entertaiment, Design та Creative Data. Ми пишаємось успіхами українських креаторів, але вважаємо, що у нашої креативної спільноти значно вищий потенціал. Для порівняння: сумарна кількість поданих робіт у категоріях Film та Film Craft у 2019 році: США – 1879 робіт, від України – всього 8. Відповідно, Асоціація Креативних Індустрій України та представництво Cannes Lions в Україні показує добірку найяскравіших та найсвіжіших Шедеврів Cannes Lions для того, щоб надихнути митців із креативного сегменту економіки створювати більше вражаючих робіт. А аудиторію, в тому числі споживачів, – бути більш вибагливою до якості контенту та його змістовності".

Роман Романчук, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex:

"Покази шедеврів Cannes Lions для мережі Multiplex – не просто приклад вдалого партнерства, а й наш вклад у формування нових трендів. Люди купують в першу чергу емоції, а не продукт. Роботи Канських Левів наглядно демонструють, як за кілька хвилин можна розказати історію, передати меседж, задати тренд. Найкращі режисери світу починали з реклами, наприклад, Рідлі Скотт, який успішно творить креатив і в своєму статусі зараз. Знімають рекламу і інші відомі імена: Спайк Джонз, Спайк Лі, Софія Коппола, Мартін Скорсезе серед багатьох. Креатив – це мистецтво, про це варто голосно говорити і орієнтуватись на найкращих. Шедеври Cannes Lions – це і є найкращий креатив планети, і такі покази просто не можна пропустити".

Вже із 7 грудня ексклюзивно у мережі кінотеатрів Multiplex можна надихнутися справжніми шедеврами Cannes Lions в HD якості:

7 грудня – Львів (Spartak), Київ (Lavina, Проспект), Луцьк (Промінь)

8 грудня – Харків (Дафі), Одеса (Gagarinn Plaza), Київ (Skymall)

9 грудня – Дніпро (Дафі)

Шедеври Сannes Lions 2019 – шедеври, які вражають.

Кількість місць обмежена. Ознайомитись з детальним розкладом сеансів та придбати квитки можна на сайті multiplex.ua та в мобільному додатку Multiplex.

Інформаційна довідка:

Організатори показів – офіційне представництво Cannes Lions в Україні, Асоціація Креативних Індустрій України (CIAU), мережа кінотеатрів Multiplex.

Cannes Lions – головна нагорода сегменту креативних комунікацій і одна з найпрестижніших – в креативних індустріях. Саме на цьому міжнародному фестивалі відзначаються проривні, нестандартні ідеї, підходи і технології, які задають тенденції в розвитку культури, бізнесу і суспільства. Фестиваль проходить з 1954 року, збирає понад 15 тисяч делегатів щороку для обміну знаннями і креативного підходу у всіх сферах діяльності.

Представництво Cannes Lions в Україні з 2006 року працює над популяризацією новітніх досягнень і найбільш значущих проектів в області креативних індустрій, а також допомагає українським компаніям гідно представлятися на міжнародній сцені в рамках фестивалю креативності Cannes Lions.

Детальніше із діяльністю Представництва можна ознайомитися на сайті creativity.in.ua.

Multiplex – найбільша мережа кінотеатрів, займає 38% кінотеатрального ринку України. Працює в 16 містах України, включаючи Київ, Львів, Луцьк, Харків, Одесу, Запоріжжя, Дніпро, Маріуполь. Multiplex демонструє кіно в 26 сучасних багатозальних кінотеатрах, пропонуючи гостям високий рівень сервісу, комфорту та найновіші технології, на кшталт IMAX Laser та Screen X.

Сайт кінотеатрального холдингу: multiplex.ua.

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