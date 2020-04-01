Легенда радянського кіно, комедія Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка" вперше вийшла на великі екрани 53 роки тому – 1 квітня 1967 року.

Романтична історія про Шурика і Ніну вмить завоювала популярність не тільки в СРСР, а й за його межами, а виконавиця головної ролі Наталія Варлей після прем'єри прокинулася зіркою і секс-символом епохи. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінилася знаменита артистка і як виглядає зараз.

Наталія Варлей та Юрій Нікулін у фільмі "Кавказька полонянка" Pinterest

Чарівна "комсомолка, спортсменка і просто красуня" Наталія Варлей до зйомок "Кавказької полонянки" працювала еквілібристкою Московського державного цирку.

Наталія Варлей Fishki.net

Всесоюзну популярність актриса отримала саме після виходу фільму "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", в якому грала головну роль комсомолки Ніни. Дружина режисера Леоніда Гайдая, Ніна Гребешкова, розповідала, що на роль Ніни він вибирав серед безлічі актрис, але зупинився на актрисі через її природну чарівність і юнацьку безпосередність.

Наталія Варлей Uznayvse.ru

Наталія Варлей Golbis

Наталія Варлей Fishki.net

Наталія Варлей Pinterest

Наталія Варлей Pinterest

У 2020 році Варлей виповниться 73 роки, але, незважаючи на поважний вік, актриса виглядає елегантно і жіночно. Наталія неодноразово зізнавалася, що приваблива зовнішність і відмінна фізична форма збереглися завдяки здоровому способу життя. Варлей займається спортом і ретельно доглядає за собою.

Наталія Варлей "Світ тісний"

Наталія Варлей Instagram @nvarleiofficial

Наталія Варлей Известия

Наталія Варлей Известия

Раніше OBOZREVATEL також писав про те, як змінилися найпопулярніші радянські актриси, яких вважали секс-символами епохи.

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