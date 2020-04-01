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1 квітня • оновлено в 05:10
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"Кавказькій полонянці" – 53: як змінилася секс-символ СРСР Варлей. Відверті фото

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Легенда радянського кіно, комедія Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка" вперше вийшла на великі екрани 53 роки тому – 1 квітня 1967 року.

Романтична історія про Шурика і Ніну вмить завоювала популярність не тільки в СРСР, а й за його межами, а виконавиця головної ролі Наталія Варлей після прем'єри прокинулася зіркою і секс-символом епохи. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як змінилася знаменита артистка і як виглядає зараз.

Наталія Варлей та Юрій Нікулін у фільмі "Кавказька полонянка"

Наталія Варлей та Юрій Нікулін у фільмі "Кавказька полонянка"

Pinterest

Чарівна "комсомолка, спортсменка і просто красуня" Наталія Варлей до зйомок "Кавказької полонянки" працювала еквілібристкою Московського державного цирку.

Наталія Варлей

Наталія Варлей

Fishki.net

Всесоюзну популярність актриса отримала саме після виходу фільму "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика", в якому грала головну роль комсомолки Ніни. Дружина режисера Леоніда Гайдая, Ніна Гребешкова, розповідала, що на роль Ніни він вибирав серед безлічі актрис, але зупинився на актрисі через її природну чарівність і юнацьку безпосередність.

Наталія Варлей

Наталія Варлей

Uznayvse.ru

Наталія Варлей

Наталія Варлей

Golbis

Наталія Варлей

Наталія Варлей

Fishki.net

Наталія Варлей

Наталія Варлей

Pinterest

Наталія Варлей

Наталія Варлей

Pinterest

У 2020 році Варлей виповниться 73 роки, але, незважаючи на поважний вік, актриса виглядає елегантно і жіночно. Наталія неодноразово зізнавалася, що приваблива зовнішність і відмінна фізична форма збереглися завдяки здоровому способу життя. Варлей займається спортом і ретельно доглядає за собою.

Наталія Варлей

Наталія Варлей

"Світ тісний"

Наталія Варлей

Наталія Варлей

Instagram @nvarleiofficial

Наталія Варлей

Наталія Варлей

Известия

Наталія Варлей

Наталія Варлей

Известия

Раніше OBOZREVATEL також писав про те, як змінилися найпопулярніші радянські актриси, яких вважали секс-символами епохи.

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Автор
Єва Романова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес кіно СРСР
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