Катерині Гусєвій – 44: як змінилася зірка "Бригади"

Російська актриса Катерина Гусєва, зірка російського класичного мюзиклу "Норд-Ост" і культового серіалу 2000-х "Бригада" святкує свій день народження. 9 липня їй виповнилося 44 роки.

Гусєва вважається однією з найбільш затребуваних і найкрасивіших актрис Росії. OBOZREVATEL вирішив показати, як вона змінилася з початку своєї кар'єри.

Гусєва в дитинстві Uznayvse.ru

З ранніх років Катерина Гусєва займалася всілякими видами спорту і танцями. Зараз вона приділяє багато часу плаванню, дихальній гімнастиці "цигун" і навіть тайському боксу.

Гусєва в дитинстві Uznayvse.ru

Одним з важливих чинників, які допомагають актрисі виглядати в 40 помітно молодше свого віку – це повноцінний сон, як вважає актриса. А ще – підтримка сім'ї: Катерина 24 роки живе у шлюбі з бізнесменом Володимиром Абашкіним. Пара виховує двох дітей: сина Олексія та доньку Анну.

Сім'я Катерини Гусєвої LIVEstory

Однією з ключових ролей Катерини Гусєвої стала робота в серіалі "Бригада", де вона зіграла дружину кримінального авторитета Саші Білого (зіграв Сергій Безруков) – Ольгу Бєлову. Серіал вийшов на екрани в 2002 році.

Як Катерина Гусєва виглядала на момент зйомок "Бригади" LIVEstory

Як змінювалася зовнішність Катерини Гусєвої:

Гусєва в юності Uznayvse.ru

Гусєва на початку кар'єри Uznayvse.ru

Як Катерина Гусєва виглядає зараз LIVEstory

Як Катерина Гусєва виглядає зараз Instagram Катерини Гусєвої

Як Катерина Гусєва виглядає зараз Dni.ru

Як Катерина Гусєва виглядає зараз Dni.ru

Гусєва з чоловіком Dni.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор Сергій Безруков, який зіграв головну роль в серіалі "Бригада", поділився рідкісними кадрами зі зйомок. Архівні знімки спровокували ажіотаж в мережі.