Здесь проблемы такими же грандиозными, как и захват Крыма "вежливыми людьми". Над планетой нависла огроменная тарелка. От нее отделились ещё три десятка кораблей поменьше. Причем намерения захватчиков были отнюдь не мирными.

По счастливой случайности одному из пилотов удалось сбить вражеский истребитель. Внеземного пилота было решено как можно быстрее доставить на секретную базу и допросить. Тут-то и открылась правда. Инопланетяне захотели прибрать планету к своим рукам, выкачать из неё все ресурсы, а потом полететь на поиски другой такой же планеты. Да ещё и оставить на Земле своих "зеленых человечков" и военную базу, на всякий случай. Ничего не напоминает такой сценарий?

Так вот, пока идет допрос гуманоида, весь мир пылает в огне раскаленной плазмы. Корабли поменьше жгут все крупные города — от Нью-Йорка до Токио. Казалось бы, никто не в силах противостоять угрозе извне. Ведь земные технологии не позволяют истребить врагов.

Однако нашелся смельчак — Уилл Смит. Он вместе с гениальным ученым нашел выход из сложной ситуации. Случайно пришедшая в голову идея может переломить ход войны с инопланетными захватчиками. А главный праздник США может стать величайшим днем в истории человечества.

Что именно предприняли два отчаянных героя? Чем закончится противостояние землян и "зеленых человечков"? Вы узнаете это в фильме Роланда Эммериха "День Независимости". Смотрите мировые кинохиты только на Divan.TV.

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