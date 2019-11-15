Головна Новини
15 листопада • оновлено в 14:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини кіно

Кіно на Дивані
Кіно на Дивані
Блогер Всі статті автора

Как Уилл Смит столкнулся с аннексией и "зелеными человечками"?

596
Читати матеріал російською

Здесь проблемы такими же грандиозными, как и захват Крыма "вежливыми людьми". Над планетой нависла огроменная тарелка. От нее отделились ещё три десятка кораблей поменьше. Причем намерения захватчиков были отнюдь не мирными.

Как Уилл Смит столкнулся с аннексией и "зелеными человечками"?

По счастливой случайности одному из пилотов удалось сбить вражеский истребитель. Внеземного пилота было решено как можно быстрее доставить на секретную базу и допросить. Тут-то и открылась правда. Инопланетяне захотели прибрать планету к своим рукам, выкачать из неё все ресурсы, а потом полететь на поиски другой такой же планеты. Да ещё и оставить на Земле своих "зеленых человечков" и военную базу, на всякий случай. Ничего не напоминает такой сценарий?

Так вот, пока идет допрос гуманоида, весь мир пылает в огне раскаленной плазмы. Корабли поменьше жгут все крупные города — от Нью-Йорка до Токио. Казалось бы, никто не в силах противостоять угрозе извне. Ведь земные технологии не позволяют истребить врагов.

Однако нашелся смельчак — Уилл Смит. Он вместе с гениальным ученым нашел выход из сложной ситуации. Случайно пришедшая в голову идея может переломить ход войны с инопланетными захватчиками. А главный праздник США может стать величайшим днем в истории человечества.

Что именно предприняли два отчаянных героя? Чем закончится противостояние землян и "зеленых человечков"? Вы узнаете это в фильме Роланда Эммериха "День Независимости". Смотрите мировые кинохиты только на Divan.TV.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Кіно на Дивані Кіно на Дивані
Тег
кіно
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини кіно

Топпублікації

Топблоги