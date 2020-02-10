Хто отримав "Оскар": всі переможці головної кінопремії світу

У Лос-Анджелесі вручили головну кінонагороду світу, премію "Оскар", в 24 номінаціях.

Про результати стало відомо з трансляції телеканалу ABC в ніч з 9 на 10 лютого.

Кращий актор другого плану

Бред Пітт за роль в "Одного разу в Голлівуді"

Кращий повнометражний мультфільм

"Історія іграшок 4"

Кращий короткометражний мультфільм

"Любов до волосся"

Кращий оригінальний сценарій

"Паразити"

Кращий адаптований сценарій

"Кролик Джоджо"

Кращий короткометражний ігровий фільм

"Сусідське вікно"

Кращий дизайн костюмів

"Маленькі жінки"

Краща робота художника-постановника

"Одного разу ... в Голлівуді"

Краща жіноча роль другого плану

Лора Дерн, "Шлюбна історія"

Кращий документальний фільм

"Американська фабрика"

Лучший короткометражный документальный фильм

"Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)".

Кращий монтаж звуку

"1917"

Краща операторська робота

"1917"

Кращий монтаж

Ford проти Ferrari

Візуальні ефекти

"1917"

Грим та зачіски

Скандал

Кращий режисер

Пон Джун Хо ( "Паразити")

Кращий актор

Хоакін Фенікс ( "Джокер")

Краща актриса

Рене Зельвегер ( "Джуді")

Кращий фільм

"Паразити"

Читайте про те, як пройшла чергова премія вручення "Оскар" на OBOZREVATEL.

Також ви можете почитати окремий матеріал про те, як знімався один з фаворитів премії, лауреат "Золотого глобуса", фільм "1917" режисера Сема Мендеса.

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