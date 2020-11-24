"Хід королеви" став найпопулярнішим мінісеріалом Netflix

Серіал "Хід королеви" став найпопулярнішим художнім мінісеріалом на платформі Netflix – за перші 28 днів шоу подивилися 62 млн користувачів.

Про це повідомила пресслужба компанії на офіційній сторінці в Twitter. Крім того, проєкт вирвався у топ-10 Netflix відразу у 92 країнах, а у 63 з них він закріпився на першому місці. Оригінальний роман, який ліг в основу твору, потрапив у список бестселерів The New York Times – через 37 років після свого релізу.

Також кількість пошукових запитів щодо правил гри в шахи в Google досягло свого дев'ятирічного піка. Так, за даними інтернет-магазину eBay, за перші десять днів після прем'єри шоу потенційні покупці стали забивати в пошуковому рядку "шахи" на 273% частіше, ніж раніше.

Прем'єра серіалу "Хід королеви" відбулася 23 жовтня 2020 року. В основі шоу однойменний роман Уолтера Тевіс 1983 року. За сюжетом серіалу, Бет Хармон – звичайна американська сирота, яка в ранньому віці відкриває в собі талант гри в шахи – тільки за дошкою вона відчуває, що може хоч щось контролювати. Поступово вона стає однією з головних шахісток США, отримує звання гросмейстерки, але через постійне напруження вона змушена ступити на шлях саморуйнування, пригнічуючи свої страхи й сумніви наркотиками та алкоголем

Раніше OBOZREVATEL розповідав, в чому секрет популярності серіалу "Хід королеви" від Netflix.