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1 листопада • оновлено в 12:59
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Харлі Квін, Чорна вдова і Джеймс Бонд: топ-5 найочікуваніших кінопрем'єр 2020 року

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У 2020 році на глядачів чекає безліч фільмів про супергероїв, а також продовження популярних кінострічок. Кінокомпанія DC Films готує вихід фільму "Хижі птахи" з Марго Робі у головній ролі, а їхні головні "конкуренти" Marvel покажуть стрічку "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоханссон.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про найочікуваніші кінопрем'єри 2020 року.

Харлі Квін, Чорна вдова і Джеймс Бонд: топ-5 найочікуваніших кінопрем'єр 2020 року
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Дюна

Фантастичний фільм режисера Дені Вільнева, знятий за однойменним романом Френка Герберта охоплює половину першої книги всесвіту Дюни і оповідає про життя Пола Атрейдеса, який має згуртувати фременів і перемогти у війні за планету Арракіс.

Світова прем'єра запланована на 18 листопада 2020 року. Головні ролі у фільмі зіграють Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон і Оскар Айзек.

Дюна

Дюна

ВокругТВ

007. Не час помирати

007. Не час помирати – двадцять п'ятий фільм із серії фільмів про Джеймса Бонда. Виробництвом займаються компанії EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer і Universal Pictures. Режисером фільму є Кері Фукунага.

Не час помирати

Не час помирати

wikipedia.org

Головну роль агента МІ-6 Джеймса Бонда вп'яте виконає Деніел Крейг. Світова прем'єра запланована на 3 квітня 2020 року.

Чорна вдова

Чорна вдова – американський художній фільм режисера Кейт Шортланд зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі.

Дія картини розгорнеться між подіями "Протистояння" і "Війни нескінченності". Картина вийде у прокат у США 1 травня 2020 року.

Чорна вдова

Чорна вдова

qled.com.ua

Під водою

Під водою – майбутній американський фільм режисера Вільяма Юбенк. У головній ролі Крістен Стюарт.

Харлі Квін, Чорна вдова і Джеймс Бонд: топ-5 найочікуваніших кінопрем'єр 2020 року

Головна героїня фільму Нора працює інженером-механіком на підводній нафтовій установці. Коли поблизу відбувається землетрус, вона разом зі своєю командою переміщається у глибини океану, борючись за виживання.

Хижі птахи

Хижі птахи – американський супергеройський фільм виробництва DC Entertainment режисера Кеті Янь. Після подій "Загону самогубців" Харлі Квін розійшлася з Джокером. Тим часом юна Кассандра Кейн знаходить алмаз, що належить злочинному лідеру Чорній Масці. Тому Харлі об'єднується з Чорною Канаркою, Мисливицею і Рене Монтойєю для захисту Кассандри.

Харлі Квін, Чорна вдова і Джеймс Бонд: топ-5 найочікуваніших кінопрем'єр 2020 року

Головні ролі виконали: Марго Роббі, Мері Елізабет Вінстед, і Джерні Смоллетт-Белл. Прем'єра запланована на 6 лютого 2020 року.

Як рані писав OBOZREVATEL, телеканал HBO скасував вихід одного з приквелів "Гри престолів", але анонсував вихід серіалу про Таргарієнів, який отримає назву "Будинок драконів".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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