Харлі Квін, Чорна вдова і Джеймс Бонд: топ-5 найочікуваніших кінопрем'єр 2020 року

У 2020 році на глядачів чекає безліч фільмів про супергероїв, а також продовження популярних кінострічок. Кінокомпанія DC Films готує вихід фільму "Хижі птахи" з Марго Робі у головній ролі, а їхні головні "конкуренти" Marvel покажуть стрічку "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоханссон.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про найочікуваніші кінопрем'єри 2020 року.

Дюна

Фантастичний фільм режисера Дені Вільнева, знятий за однойменним романом Френка Герберта охоплює половину першої книги всесвіту Дюни і оповідає про життя Пола Атрейдеса, який має згуртувати фременів і перемогти у війні за планету Арракіс.

Світова прем'єра запланована на 18 листопада 2020 року. Головні ролі у фільмі зіграють Тімоті Шаламе, Ребекка Фергюсон і Оскар Айзек.

Дюна ВокругТВ

007. Не час помирати

007. Не час помирати – двадцять п'ятий фільм із серії фільмів про Джеймса Бонда. Виробництвом займаються компанії EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer і Universal Pictures. Режисером фільму є Кері Фукунага.

Не час помирати wikipedia.org

Головну роль агента МІ-6 Джеймса Бонда вп'яте виконає Деніел Крейг. Світова прем'єра запланована на 3 квітня 2020 року.

Чорна вдова

Чорна вдова – американський художній фільм режисера Кейт Шортланд зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі.

Дія картини розгорнеться між подіями "Протистояння" і "Війни нескінченності". Картина вийде у прокат у США 1 травня 2020 року.

Чорна вдова qled.com.ua

Під водою

Під водою – майбутній американський фільм режисера Вільяма Юбенк. У головній ролі Крістен Стюарт.

Головна героїня фільму Нора працює інженером-механіком на підводній нафтовій установці. Коли поблизу відбувається землетрус, вона разом зі своєю командою переміщається у глибини океану, борючись за виживання.

Хижі птахи

Хижі птахи – американський супергеройський фільм виробництва DC Entertainment режисера Кеті Янь. Після подій "Загону самогубців" Харлі Квін розійшлася з Джокером. Тим часом юна Кассандра Кейн знаходить алмаз, що належить злочинному лідеру Чорній Масці. Тому Харлі об'єднується з Чорною Канаркою, Мисливицею і Рене Монтойєю для захисту Кассандри.

Головні ролі виконали: Марго Роббі, Мері Елізабет Вінстед, і Джерні Смоллетт-Белл. Прем'єра запланована на 6 лютого 2020 року.

Як рані писав OBOZREVATEL, телеканал HBO скасував вихід одного з приквелів "Гри престолів", але анонсував вихід серіалу про Таргарієнів, який отримає назву "Будинок драконів".

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