Гурченко, Муравйова і Брильська: як виглядали б зірки СРСР, якби знімалися в сучасному кіно

Багато образів радянських актрис, які зіграли ролі в культових фільмах СРСР, досі вважаються прикладом елегантності і скромності.

Наразі тренди змінилися, і знаменитості на екранах уже не прагнуть показати природність та стриманість. Замість цього – екстравагантні вбрання і яскравий макіяж. OBOZREVATEL вирішив показати, як би могли виглядати героїні відомих радянських стрічок, якби їх знімали в сучасних фільмах.

Так, виконавицями одних із найпопулярніших жіночих ролей у радянському кіно були такі артистки, як Людмила Гурченко ("Вокзал для двох"), Віра Алентова ("Москва сльозам не вірить"), Ірина Муравйова ("Найчарівніша і найпривабливіша"), Наталя Селезньова ("Операція" И "та інші пригоди Шурика") та інші.

Раніше OBOZREVATEL писав про еталони стилю в СРСР: які речі ввели в моду Любов Орлова, Людмила Гурченко та інші.