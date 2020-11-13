Гурченко, Муравйова і Брильська: як виглядали б зірки СРСР, якби знімалися в сучасному кіно
Багато образів радянських актрис, які зіграли ролі в культових фільмах СРСР, досі вважаються прикладом елегантності і скромності.
Наразі тренди змінилися, і знаменитості на екранах уже не прагнуть показати природність та стриманість. Замість цього – екстравагантні вбрання і яскравий макіяж. OBOZREVATEL вирішив показати, як би могли виглядати героїні відомих радянських стрічок, якби їх знімали в сучасних фільмах.
Так, виконавицями одних із найпопулярніших жіночих ролей у радянському кіно були такі артистки, як Людмила Гурченко ("Вокзал для двох"), Віра Алентова ("Москва сльозам не вірить"), Ірина Муравйова ("Найчарівніша і найпривабливіша"), Наталя Селезньова ("Операція" И "та інші пригоди Шурика") та інші.
Раніше OBOZREVATEL писав про еталони стилю в СРСР: які речі ввели в моду Любов Орлова, Людмила Гурченко та інші.