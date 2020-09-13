Головну нагороду Венеціанського кінофестивалю 2020 отримав фільм 'Земля кочівників'. Фото і відео

Володарем "Золотого лева" на 77-му Венеціанському кінофестивалі став фільм режисера Хлої Джао "Земля кочівників".

Про це повідомляють представники фестивалю в Twitter.

Всього за головний приз поборолися 18 картин.

Гран-прі отримала мексиканська стрічка "Новий порядок".

Кращим актором і володарем "Кубка Вольпі" став Франческо Фавіно за роль у фільмі "Наш батько" режисера Клаудіо Ноче.

Кращу жіночу роль і нагороду "Кубок Вольпі отримала Ванесса Кірбі, яка зіграла у фільмі "Фрагменти жінки" режисера Корнеля Мундруцо.

Кращим режисером став Чайтанья Тамхане, який представив фільм "Учень".

Нагороду імені Марчелло Мастроянні за кращий дебют взяв актор Руханіят Замани за роль у фільмі "Сонячні діти" режисера Маджида Маджиді.

Фільм українського режисера Наталії Ворожбит "Погані дороги" отримав нагороду як "Найбільш інноваційна стрічка конкурсу" від Веронского кіноклубу.

Стрічка російського режисера Андрія Кончаловського "Дорогі товариші" отримала спеціальну премію журі Венеціанського кінофестивалю.

Варто відзначити, що 77-й Венеціанський кінофестиваль проходив з 2 по 12 вересня. І попри пандемії коронавируса, захід не стали скасовувати. Організатори фестивалю повідомили, що будуть дотримані всі норми безпеки, а сам захід пройде більш скромно.

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