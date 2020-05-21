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21 травня • оновлено в 12:32
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Головний герой "Спіймати Кайдаша" розповів про продовження серіалу

1.4т
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Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв головну роль в гучному українському творі – серіалі "Спіймати Кайдаша" розповів про продовження стрічки.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL він повідомив, що не вважає серіальну історію Кайдашів закінченою.

"Історія не закінчена": головний герой "Спіймати Кайдаша" розповів про продовження серіалу
"Історія "Спіймати Кайдаша", звичайно, не закінчена. Взагалі. Там показана сцена звичайної української сім'ї, це гостросоціальна історія. Сім'я, в якій все добре, всі живі-здорові, але вони один одного не чують. Тому, з боку це саме так і виглядає, як в серіалі, на жаль. Звичайно, я б хотів, щоб "Зловити Кайдаша" продовжили і дуже хотів би знятися у другому сезоні", - сказав він.

За словами актора, виконавця ролі Карпа, "Спіймати Кайдаша" – це одна з небагатьох робіт, яку можна із задоволенням дивитися, яка сприймається як справжнє кіно.

"Історія не закінчена": головний герой "Спіймати Кайдаша" розповів про продовження серіалу

Як раніше писав OBOZREVATEL, в березні цього року у краинских глядачів підкорив колоритний серіал "Спіймати Кайдаша", знятий за сюжетом знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Зйомки серіалу проходили в українських селах, більшість з яких розташовані в Київській області.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Україна
Тег
кіно
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