"Історія не закінчена": головний герой "Спіймати Кайдаша" розповів про продовження серіалу

Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв головну роль в гучному українському творі – серіалі "Спіймати Кайдаша" розповів про продовження стрічки.

Ексклюзивно для OBOZREVATEL він повідомив, що не вважає серіальну історію Кайдашів закінченою.

"Історія "Спіймати Кайдаша", звичайно, не закінчена. Взагалі. Там показана сцена звичайної української сім'ї, це гостросоціальна історія. Сім'я, в якій все добре, всі живі-здорові, але вони один одного не чують. Тому, з боку це саме так і виглядає, як в серіалі, на жаль. Звичайно, я б хотів, щоб "Зловити Кайдаша" продовжили і дуже хотів би знятися у другому сезоні", - сказав він.

За словами актора, виконавця ролі Карпа, "Спіймати Кайдаша" – це одна з небагатьох робіт, яку можна із задоволенням дивитися, яка сприймається як справжнє кіно.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в березні цього року у краинских глядачів підкорив колоритний серіал "Спіймати Кайдаша", знятий за сюжетом знаменитої повісті Івана Нечуя-Левицького. Зйомки серіалу проходили в українських селах, більшість з яких розташовані в Київській області.

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