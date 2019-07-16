"Форсаж: Хоббс і Шоу": дивитися онлайн, дата виходу, трейлер

Влітку 2019 го гоночна епопея "Форсаж" поповниться новим фільмом - "Форсаж: Хоббс і Шоу". Коли саме її чекати в прокаті, де дивитися і що нам показали в трейлерах?

Коли вийде фільм "Форсаж: Хоббс і Шоу"?

Нова частина "Форсажу" вийде цього літа – американські глядачі зможуть побачити її вже 31 липня 2019 року. До українського глядача вона дійде трохи пізніше, ми зможемо насолодитися новинкою 1 серпня.

У середині липня в Лос-Анджелесі відбувся прем'єрний показ фільму. Відомо, що він був трохи затьмарений неполадками з проводкою – через спалахи захід було перервано, але глядачів евакуювати не стали.

Стетем з дружиною на прем'єрі Інстаграм womenandcaviar_official

Щоб заспокоїти глядачів, на сцену вийшов сам Девід Лінч. Після нього виступив Дуейн Джонсон і зі сміхом повідомив, що Джейсон Стетем перелякався до смерті і поспішив покинути кінозал. Через деякий час показ був відновлений.

Про що буде фільм "Форсаж: Хоббс і Шоу"?

Новинка буде спін-оффом фільму "Форсаж" і дев'ятою частиною з цієї серії. Дія відбувається через два роки після подій восьмий частини і зосереджена на двох героях антагоністах - Деккарду Шоу і Люку Хоббсу.

Хоббс – елітний американський спецагент, класний стрілок і боєць, любить спортивний стиль, гойдалку і здорове харчування. Шоу – найнебезпечніший злочинець, колишній співробітник британської розвідки і той ще піжон. Він бажає носити дорогі костюми, спортивні тачки і розкішних красунь.

Ці хлопці на дух один одного не переносять, але в цей раз їм доведеться об'єднати сили. Вони категорично проти такого розкладу, але робити нічого, адже тільки разом вони зможуть протистояти дуже небезпечному противникові – Брікстону. Це один з найбільш розшукуваних терористів і кримінальний геній. Цей лиходій – генетично модифікований солдат, і йому життєво необхідний вірус, здатний знищити все людство.

Хто ще допоможе планеті, як не ці двоє міцних і лисих хлопців? Парочка обіцяє бути дуже цікавою, тому глядача чекає море добірного гумору, захоплюючих гонок, видовищних бійок, потужних вибухів і адреналіну. Дія фільму поширюється практично по всьому світу – герої побувають і в Лос-Анджелесі, і в Лондоні, і в Чорнобилі, і навіть на островах Самоа.

Сам режисер зізнався, що концепція фільму буде трохи відрізнятися від "форсажної", але це не скасовує велику кількість погонь, перестрілок і шаленої швидкості.

Творці "Форсаж: Хоббс і Шоу" і акторський склад

Ідея про створення спін-офф за участю цих двох другорядних героїв виникла ще під час зйомок "Форсажу". Протягом всього знімального процесу між акторами була особлива комедійна "хімія", яку помітили всі.

У ролі Люка Хоббса виступає Дуейн Джонсон, який вже неодноразово з'являвся в попередніх частинах "Форсажу", а також у фільмах "Скарб Амазонки", "Хмарочос", "План гри". Він зізнався фанатам, що робота в цьому проекті виявилася для нього найскладнішим за всю його акторську і продюсерську кар'єру.

У ролі Деккарда Шоу – всіма улюблений красень Джейсон Стейтем, відомий всім по культовим бойовикам "Перевізник" і "Адреналін". Їх найлютішого ворога – неймовірно сильну надлюдину Брікстона зіграє Ідріс Ельба, відомий за серіалами "Прослушка" і "Офіс", а також фільму "Рок-н-рольщик.

У фільмі також з'явиться чарівна блондинка Ванесса Кібріт в ролі сестри Деккарда Шоу. Неймовірно швидка і сильна, вона буде допомагати головним героям.

Режисерське крісло зайняв Девід Літч, який зняв такі фільми як "Вибухова блондинка", "Джон Вік" і "Дедпул 2". Над сценарієм працювали Кріс Морган і Гері Скотт Томпсон

Режисерське крісло спін-офф займає Девід Літч, постановник "Дедпула 2", а сценарій написали Кріс Морган і Гері Скотт Томпсон. Перший уже писав сценарії для декількох частин "Форсажу".

Трейлер фільму "Форсаж: Хоббс і Шоу"

Уже випущено три офіційних трейлера свіжого спін-офф "Форсажу", які допоможуть глядачам поринути в божевільну атмосферу майбутнього бойовика.

Де дивитися "Форсаж: Хоббс і Шоу"

Після перегляду трейлерів побачити фільм хочеться ще більше, але чекати залишилося недовго. Вже 1 серпня картина стане доступна для перегляду в усіх кінотеатрах країни, а також в онлайн-кінотеатрах по підписці.

Як знімали фільм "Форсаж: Хоббс і Шоу"

Фільм буде випущений компанією Universal Pictures. Робота над проектом почалася в квітні 2017 року. В кінці січня 2019 року був офіційно оголошено про завершення знімального процесу.

Запуск окремого фільму спочатку викликав невеликі суперечки між учасниками франшизи. Відомо, що заради цього проекту був пересунутий випуск "Форсажу 9". Проте, трохи пізніше Ван Дизель повідомив фанатам, що все йде за планом.

Завершилися зйомки на Гаваях в кінці січня 2019 року. Знімали бойовик в Англії, а також на островах Самоа в Тихому океані. Околиці Чорнобиля "зіграв" Йоркшир у Великобританії.

Протягом роботи над фільмом його учасники активно ділилися свіжою інформацією в соцмережах – викладаючи багато фото в Інстаграме і розповідаючи про свої враження. Однак подробиці сюжету ретельно приховувалися. Проте скоро все стане відомо!

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