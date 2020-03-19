Фільми та серіали про карантин: що подивитися, перебуваючи в ізоляції

Через карантин, який в Україні ввели через пандемію коронавірусу, практично всі змушені сидіти вдома.

OBOZREVATEL пропонує читачеві топ-5 цікавих фільмів і серіалів про карантин, які можна подивитися перебуваючи на самоізоляції.

Останнє кохання на Землі

Відносини лікаря Сьюзен і шеф-кухаря Майкла розвиваються на тлі спалаху дивної епідемії, яка поступово позбавляє людство почуттів: слуху, нюху, зору. Пара намагається зберегти відносини в паніці світі.

Карантин

Ремейк іспанського фільму жахів Репортаж про журналістку, яка випадково потрапляє в будинок, де виникає незрозумілий вірус. Зараза передається від хворої тварини людям, число хворих зростає, а місць для укриття все менше, адже з дому нікого не випускають.

Розмальована вуаль

Початок ХХ століття, Шанхай. Англійський лікар дізнається про зраду дружини і вони удвох відправляються в уражене холерою село, де доктор починає рятувати людей від недуги. Поступово між парою знову спалахує втрачена любов.

Ходячі мерці

Помічник шерифа Рік Граймс приходить до тями в порожньому госпіталі вже після того, як околиці заполонили ожилі трупи. Разом з іншими людьми, яким вдалося уникнути зараження, він намагається відшукати безпечне місце для життя.

Під куполом

У серіалі розповідається про маленьке містечко, розташованому в штаті Мен США.

В один із самих звичайних днів, жителі міста стають відрізаними від світу таємничим і не видимим бар'єром. Пробитися крізь нього неможливо - ніхто не може ні залишити місто, ні в'їхати в нього назад.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла жорсткий закон про боротьбу з коронавірусів.

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